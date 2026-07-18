Populismo à brasileira: entre números e narrativas

Populismo é uma palavra que costuma aparecer em tempos de polarização. Na política, significa a tentativa de um líder se apresentar como a voz direta do povo contra as elites, dispensando mediações institucionais.





Na economia, traduz-se em políticas que oferecem ganhos imediatos – crédito fácil, subsídios, expansão fiscal – mas que frequentemente cobram um preço alto no futuro. A literatura econômica chama isso de “ciclo populista”: crescimento inicial, inflação, crise fiscal e recessão. Estudos mostram que países governados por populistas tendem a ter PIB per capita 10% menor após 15 anos.





E o Brasil de 2023 a 2026? Os números contam uma história ambígua. O PIB cresceu, média, 2,1% em 2023/2025 e deve avançar 2,0% em 2026. O desemprego caiu para 5,6% em maio de 2026, com renda real do trabalho subindo 4,0%. A inflação, porém, voltou a rondar os 5%, acima da meta.