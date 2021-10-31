A tentação do populismo e a falta de compromisso com os princípios fiscais

Numa democracia, é natural que os políticos busquem altos índices de aprovação popular visando as eleições. Mas a busca pela popularidade não pode ser uma corrida desenfreada mirando apenas o curto prazo, sem a preocupação com o “dia seguinte” após o fim do mandato e com as próximas gerações.

No setor público, como na iniciativa privada, os resultados realmente transformadores dependem de medidas muitas vezes duras, aparentemente impopulares num primeiro momento, mas que no médio e longo prazo resultam em benefícios para toda a população.

Há sete anos seguidos o Brasil enfrenta um descontrole fiscal, gastando mais do que arrecada. Com isso, não consegue realizar investimentos nem promover crescimento econômico. Para romper esse ciclo só há um caminho: realizar reformas e cortar despesas. Grupos de interesse com forte poder de mobilização podem ser contrariados, mas os frutos serão colhidos por todos depois. Esse enfrentamento precisa ser feito o quanto antes.

Com frequência vemos alguns líderes tomando decisões corretas e adotando medidas de austeridade, visando o futuro, para criar condições sustentáveis de, aí sim, realizarem obras e investimentos responsáveis, dentro dos limites fiscais. Com a alternância democrática do poder, contudo, nem todos os líderes seguem essa mesma linha. Muitas vezes, quem chega com a casa arrumada acaba posando para a fotografia e, sem entender bem o que possibilitou aquela entrega, começa a gastar de forma irresponsável. E ainda conquista a fama de bom gestor, porque inaugurou obras, concedeu aumentos e abriu concursos públicos, minando o equilíbrio fiscal que lá atrás possibilitou todas as realizações.

Podemos comparar essa situação com a criação de filhos. Crianças sem limites, com pais permissivos, podem até parecer felizes no curto prazo. Enquanto os amigos estudam, os filhos indisciplinados fazem o que bem entendem. A conta, porém, costuma chegar. Os que foram bem direcionados tendem a formar famílias mais equilibradas e se desenvolvem profissionalmente.

Vivemos atualmente um momento de tentações populistas no mundo, não somente no Brasil. A pandemia criou uma “janela” para que as nações deixassem de lado o compromisso com os princípios fiscais. Gastos extraordinários passaram a ser aceitos pela sociedade como um todo, o que foi correto, no momento do enfrentamento da pandemia, que exigia de fato medidas excepcionais. Mas não poderiam se eternizar, como alguns tentam agora.

Foi frustrante, não vou negar, ver o ministro da Economia, Paulo Guedes , afirmar que não poderia sacrificar os mais necessitados em função do teto de gastos. Gostaria de registrar que acredito no ministro, assim como reconheço diversas ações que o atual governo tem implantado. Mas há situações em que ele toma o caminho equivocado, e esta é uma delas.

É evidente que não podemos prejudicar os mais necessitados. Mas não é furando o teto de gastos que vamos atender os mais carentes.

O risco fiscal do país leva à alta do dólar e da inflação Crédito: jcomp/Freepik

A legislação do teto foi criada em 2016 e determina apenas que o governo só pode aumentar suas despesas de acordo com a inflação . É isso que transmite confiança ao mercado, possibilitando a atração de investimentos, o que por sua vez gera as condições para que o governo possa realizar obras e investir nos serviços de saúde, educação e segurança.

O risco fiscal do país leva à alta do dólar e da inflação, acarretando a elevação dos juros e a desaceleração da atividade econômica , prejudicando o emprego, a renda e o poder de compra justamente dos mais pobres. Por isso os políticos responsáveis têm dito que furar o teto para dar auxílio aos mais pobres significa dar com uma mão e tirar com a outra. Precisamos é de um governo que olhe com seriedade e sem foco eleitoreiro para os reais problemas do país e guie a política para que possamos realmente resolvê-los.

Eu particularmente já escrevi diversas vezes neste espaço sobre as reformas necessárias para o desenvolvimento do país. E não me refiro a reformas “band-aid”, como o auxílio emergencial ou o subsídio ao gás que acaba de ser aprovado pela Câmara dos Deputados.

Precisamos de reformas profundas, como uma cirurgia cardíaca para mexer no coração do Brasil, para que de fato o “país do futuro” se torne do presente. Reforma administrativa, tributária, política, aprovação de marcos regulatórios que tramitam no Congresso: essas são as medidas que nos livrarão da prisão do subdesenvolvimento.

O dinheiro que os governos gastam não é deles, é nosso! É recurso de nossos impostos, que estão sendo mal aplicados, atendendo a grupos específicos de interesses. É isso que precisamos compreender e enfrentar.