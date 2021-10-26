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Vídeo: Como gastos extras do governo deixam a comida mais cara

O governo federal anunciou reajuste do benefício que vai substituir o Bolsa Família. Mas o aumento das despesas com o Auxílio Brasil pode provar um efeito contrário: em vez de ajudar os mais pobres tem chance de causar queda no poder de compra

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 13:56

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

26 out 2021 às 13:56
O governo federal prevê um benefício de R$ 400 para o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Mas ao aumentar o valor desse pagamento, o Brasil vai precisar desrespeitar o teto de gastos, uma regra fiscal criada em 2016 para limitar as despesas públicas e evitar o alto endividamento do país.
O conjunto das alterações previstas com o novo programa social ultrapassa em R$ 83 bilhões, em ano eleitoral, o orçamento inicial do governo. Mas esse aumento de despesas poderá ter consequências. E uma delas é a inflação, principalmente dos alimentos. Ou seja, o aumento do valor do benefício pode ser neutralizado pela comida mais cara.
Isso significa que, em vez de ajudar aos mais pobres, o aumento do auxílio pode causar perda do poder de compra, fenômeno quando o dinheiro perde valor e permite o consumidor comprar bem menos do que antes. Assista ao vídeo e entenda o impacto disso na sua vida financeira.

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