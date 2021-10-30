Como o furo no teto de gastos se transforma em furo no bolso

O que se discute, ou pelo menos deveria ser objeto de discussão, diz respeito a formas, mecanismos e recursos que facultem uma intervenção pautada em temporalidade, princípios, transparência, critérios, e objetividade no alcance de metas. Em sumo, condicionantes que possam garantir àqueles comprovadamente necessitados o acesso ao benefício, sem apelos a objetivos fortuitos, portanto passageiros.

Confesso que em outra circunstância de governança, governabilidade e estabilidade institucional do país não haveria obstáculos a que se abrissem exceções a limites legais, como no caso atual do teto de gastos. Até porque, nessa outra circunstância, sem dúvida, alternativas aflorariam como solução, sem impasses.

Portanto, a questão que coloco é de que o problema não está no “furo do teto” em si, mas sim nas circunstâncias e em como este está sendo feito. O que quero dizer com isso é que as circunstâncias e seu contexto se sobrepõem ou, em outras palavras, contaminam o mérito. Recorrendo a um dito popular de que “onde passa um boi passa uma boiada”, ao furar o teto o governo federal passa a mensagem de quebra do regime em vigor. O que significa uma ruptura, que é agravada pela ausência de salvaguardas contra possíveis “estouros da boiada” no futuro. Lembremo-nos de que 2022 é um ano eleitoral.