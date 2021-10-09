Vandalismo ambiental está na contramão sustentabilidade

Ocupação em áreas de eucalipto da Suzano em municípios do norte capixaba Crédito: Vitor Jubini

Acreditamos que já haja consenso em torno da afirmação de que florestas, ou mais precisamente árvores, contribuem para a sobrevivência e sustentabilidade do planeta Terra, especialmente pela capacidade que possuem em capturar gases “estufa”, provocadores, sobretudo, de desequilíbrios climáticos.

Suas contribuições além disso, no entanto, são infindáveis. Destruí-las com queimadas, ao contrário, importa em sérios riscos, cujas consequências podem se tornar irreparáveis no tempo.

Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil, especialmente nesses últimos anos, não nos credencia a nos gabarmos de possuir extensões de cobertura florestal que nos mantém como um verdadeiro “pulmão” do mundo. Queimadas generalizadas, a maioria quase que absoluta das quais provocadas por interferência humana, são testemunhas e ao mesmo tempo pegadas de uma trajetória de risco crescente que precisa ser bloqueada.

Somente neste ano, segundo a matéria em questão, foram queimados cerca de 5.300 hectares de florestas plantadas e 303 de florestas naturais. Temos ai duas perdas irreparáveis. A primeira, resultante da própria queima, pela emissão de gases. A segunda, por tornar as árvores ali plantadas inúteis para fins produtivos, além, é claro, da subtração dessas da função nobre de captura do gás maléfico.

Mas o que reputo de maior preocupação em relação a esses atos de verdadeiro “vandalismo” diz mais respeito ao que possam estar representando ou significando em termos de imagem e construção de ambiente para o progresso e o desenvolvimento local de negócios.

E nesse aspecto devemos olhar para o segmento florestal como uma importante base de uma diversidade enorme de cadeias produtivas, podendo atingir níveis elevados de desdobramentos, complexidade e sofisticação. Inclusive para uso têxtil, como demonstrado por pesquisas desenvolvidas pela própria Suzano.

O que podemos chamar de complexo econômico que tem como base florestas plantadas constitui hoje uma das mais importantes especializações econômicas do Espírito Santo. E essa característica encontra historicamente fundamentos nos avanços – tecnologia e inovação – cujo núcleo deflagrador foi a indústria de celulose.

Seus efeitos, para a frente e para trás, e spillovers – espalhamentos positivos – podem ser observados através das contribuições para a construção e intensificação da complexidade econômica, adicionado a sua extensão territorial de impactos.