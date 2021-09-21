Novo incêndio atinge área de vegetação do Parque Nacional do Caparaó

Menos de um mês após ter uma grande área de mata consumida pelo fogo, o Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, voltou a ter região de vegetação atingida por um incêndio nesta terça-feira (21). O Corpo de Bombeiros e brigadistas foram acionados no final da manhã e estiveram no local atuando no combate às chamas, que estavam em área montanhosa próxima ao distrito de Pedra Menina.
Até as 19h desta terça, militares ainda trabalhavam para tentar conter o fogo. Nesta quarta-feira (22), uma equipe de militares voltou ao parque às 5h e avaliou que o incêndio havia acabado. Brigadistas trabalharam até a madrugada e a chuva fina na região ajudou a extinguir os focos. A informação é de que os bombeiros retornaram para a base, em Guaçuí.
Segundo o Corpo de Bombeiros, como o incêndio atingiu uma área de difícil acesso, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para ajudar no combate às chamas. O tamanho da região afetada ainda não foi informado. A reportagem tentou contato com a direção do parque.
No final de agosto deste ano, o Parque Nacional do Caparaó já havia sofrido um incêndio, que consumiu uma grande área de vegetação. Na ocasião, uma força-tarefa formada por militares e brigadistas do Estado e de Minas Gerais conseguiu controlar as chamas após dois dias de trabalho.
Atualização
22/09/2021 - 9:45
Na manhã desta quarta-feira (22), o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado.