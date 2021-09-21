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Conceição do Castelo

Trabalhador morre após ser atingido por eucalipto no ES

O serviço de resgate do Samu chegou a ser acionado até o local, mas Jocélio Driusso não resistiu aos ferimentos. Ele deixa esposa e dois filhos

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 11:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 set 2021 às 11:34
Jocelio Driusso tinha 35 anos e auxiliava no corte de árvores
Jocelio Driusso tinha 35 anos e auxiliava no corte de árvores Crédito: Reprodução/ Facebook Jocelio Driusso
Um homem de 35 anos morreu na manhã de segunda-feira (20) após ser atingido por uma árvore de eucalipto no interior de Conceição de Castelo, Região Serrana do Espírito Santo. O resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado até o local, mas Jocélio Driusso não resistiu aos ferimentos.
O acidente, segundo o registro da Polícia Militar, aconteceu às 10h30, na localidade de Vargem Grande. A vítima trabalhava em uma madeireira e auxiliava no corte de eucaliptos. Segundos testemunhas, após o corte de uma das árvores, ele correu e o tronco acabou acertando o trabalhador.
A perícia foi acionada e o corpo liberado para uma funerária, que encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Jocélio Driusso era casado, pai de dois filhos e morava em Conceição do Castelo.
Nesta terça-feira (21), a reportagem de A Gazeta tentou, mas não conseguiu contato com a madeireira, para comentar o acidente. 

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