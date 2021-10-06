Homem é detido por incêndio que queimou área de 5 hectares em Colatina

Produtor fez um aceiro para impedir o avanço da queimada, mas os ventos espalharam as chamas. Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Colatina

Um produtor rural foi detido nesta quarta-feira (6) após iniciar um incêndio que atingiu uma área de 5 hectares — equivalente a 5 campos de futebol — em Colatina , no Noroeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros , o homem tentou realizar uma queimada controlada em sua propriedade, mas as chamas saíram de controle e se espalharam. Ele foi autuado por incêndio culposo.

O Corpo de Bombeiros informou que o homem chegou a fazer um aceiro — faixa sem vegetação — para impedir o avanço da queimada, mas, com o fogo alto, os ventos espalharam as chamas.

Não havia residências próximas ao local, mas as chamas atingiram vegetações de propriedades vizinhas. Foi o próprio produtor rural quem acionou os Bombeiros. A ocorrência também foi atendida pela Polícia Militar Ambiental, que encaminhou o homem para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de incêndio culposo.

O produtor rural assinou um termo circunstanciado e foi liberado, mas vai responder pelo crime e pode ser multado por infrações que ficam a cargo do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf)

O Idaf proíbe queimadas de qualquer tipo, devido ao período com poucas chuvas e à baixa umidade do ar. Essa proibição começou em maio e vai até o final deste mês, podendo ser prorrogada, caso o tempo seco permaneça.

O Corpo de Bombeiros informou que, de janeiro a agosto deste ano, já foram atendidas 175 ocorrências de incêndios em Colatina –quase o dobro de todos os registros em 2020, quando 88 atendimentos foram realizados.

Uma força-tarefa formada pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Idaf e Ministério Público (MPES) atua desde 2019 para fiscalizar e punir incêndios criminosos na região. São 11 municípios do Noroeste do Estado atendidos. Desde o início deste ano, cinco pessoas já foram identificadas como responsáveis por incêndios.