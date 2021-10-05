Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Causa desconhecida

Incêndio atinge cinco carros em pátio de Cachoeiro de Itapemirim

O fogo começou na madrugada desta terça-feira (5), no bairro Central Parque. As chamas, que ficaram altas, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros
Bruna Hemerly

05 out 2021 às 10:22

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 10:22

O incêndio foi madrugada desta terça-feira (05) e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge 5 carros em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros
Um incêndio atingiu cinco veículos no bairro Central Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que o local onde os carros estavam estacionados é o pátio de uma oficina.
Ainda segundo os Bombeiros, a equipe recebeu o chamado por volta das 3h da madrugada e, quando chegou ao local, constatou que as chamas estavam bem altas em dois veículos, e já haviam atingido outros três carros.
Ainda não se sabe a origem do fogo. As chamas foram controladas antes que o incêndio atingisse outros veículos que também estavam no local.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para informações sobre a investigação. De acordo com a PC, não há ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Atualização

05/10/2021 - 12:18
Após a publicação da reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que o incêndio foi no pátio de uma oficina.

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados