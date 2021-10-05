Incêndio atinge cinco carros em pátio de Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio atingiu cinco veículos no bairro Central Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que o local onde os carros estavam estacionados é o pátio de uma oficina.
Ainda segundo os Bombeiros, a equipe recebeu o chamado por volta das 3h da madrugada e, quando chegou ao local, constatou que as chamas estavam bem altas em dois veículos, e já haviam atingido outros três carros.
Ainda não se sabe a origem do fogo. As chamas foram controladas antes que o incêndio atingisse outros veículos que também estavam no local.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para informações sobre a investigação. De acordo com a PC, não há ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Atualização
05/10/2021 - 12:18
Após a publicação da reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que o incêndio foi no pátio de uma oficina.