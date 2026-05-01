Novo Desenrola: quando vale a pena usar o FGTS para pagar dívidas

No Conversa de Bolso de hoje, Felipe Storch fala sobre o novo Desenrola, programa para reduzir o endividamento do brasileiro, que deve liberar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para que trabalhadores possam quitar dívidas. Quando uma família está endividada, ela perde a capacidade de consumo e a dívida cresce muito rápido, mas não se deve usar o FGTS para toda dívida. O comentarista explica em quais situações vale usar o FGTS para esse fim. Ouça a conversa completa!