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Conversa de Bolso

Novo Desenrola: quando vale a pena usar o FGTS para pagar dívidas

Assunto para o comentarista Felipe Storch

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 11:22

Publicado em 

01 mai 2026 às 11:22
FGTS, financiamento, casa própria, contas
É ter trabalhado pelo menos três anos no regime do FGTS (consecutivos ou não) Crédito: Shutterstock
No Conversa de Bolso de hoje, Felipe Storch fala sobre o novo Desenrola, programa para reduzir o endividamento do brasileiro, que deve liberar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para que trabalhadores possam quitar dívidas. Quando uma família está endividada, ela perde a capacidade de consumo e a dívida cresce muito rápido, mas não se deve usar o FGTS para toda dívida. O comentarista explica em quais situações vale usar o FGTS para esse fim. Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 01-05-26

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