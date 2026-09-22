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A propaganda da Converse que foi retirada por ser 'profundamente perturbadora' e acusada de racista

Usuários de redes sociais apontaram que imagem na conta do Instagram da marca lembrava um capuz da Ku Klux Klan e um enforcamento.

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 07:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 set 2026 às 07:34

A marca americana de calçados Converse, famosa pelos tênis All Star, retirou do ar um anúncio que, segundo usuários das redes sociais, evocava imagens da Ku Klux Klan. Ao anunciar a retirada, a empresa reconheceu: "erramos".

A foto, publicada na conta do Instagram da empresa, recebeu críticas online depois que alguns comentários descreveram a iluminação da imagem como semelhante a um capuz branco pontiagudo — semelhante ao do grupo supremacista branco Ku Klux Klan.

Um par de sapatos, pendurado na imagem, também foi comparado à imagem de uma vítima de linchamento por usuários das redes sociais.

Em um pedido de desculpas, divulgado inicialmente na sexta-feira, a Converse afirmou que a foto foi removida de seus canais de mídia social e que está trabalhando para removê-la de outras plataformas. "Isso não deveria ter acontecido e faremos melhor", declarou a empresa.

O comunicado também dizia: "Pedimos desculpas. Entendemos por que essa imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos".

Imagem BBC Brasil
Uma foto publicada na conta do Instagram da Converse foi descrita como evocando imagens da Ku Klux Klan. Crédito: Getty Images

A foto fazia parte de uma campanha promocional do tênis Chuck 70 X, lançado internacionalmente em 27 de agosto.

A campanha conta com a participação da cantora sul-coreana Karina, do grupo de K-pop Aespa, que aparece em uma série de anúncios dos calçados.

Fundada em Massachusetts no início dos anos 1900, a popularidade da Converse disparou desde que seu tênis Chuck Taylor foi apresentado pela primeira vez nas quadras de basquete dos EUA em 1917.

A marca global é uma subsidiária da Nike desde 2003.

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