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Cheiro bom

Bolo de banana-prata simples e bem macio: veja como fazer

Aproveite o domingo para preparar um bolinho fresco e caprichar no lanche da tarde para sua família
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Abril de 2026 às 08:00

Bolo de banana simples
Bolo simples de banana-prata Crédito: Marca Nestlé
O lanche da tarde no fim de semana fica mais gostoso com café e bolo fresquinhos. Então, em vez de comprar pronto na padaria, que tal por a mão na massa e preparar em casa um bolo de banana-prata simples e bem macio?
Capaz de perfumar a casa inteira enquanto estiver sendo assado no forno, o bolo selecionado por HZ é fácil de preparar e rende um tabuleiro bem farto, com 16 porções, em média. Gostou da dica? Acompanhe as instruções abaixo, passo a passo.

Bolo simples de banana-prata 

Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Ingredientes: 
  • 4 bananas-prata maduras amassadas
  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • Meia xícara (chá) de óleo
  • Meia xícara (chá) de leite integral
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (chá) de canela em pó
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • Meia colher (chá) de canela em pó
Escolha bananas maduras para obter um sabor mais doce e intenso no bolo. As bananas devem estar com as cascas amarelas e pontos escuros. Amasse-as com um garfo ou use um processador de alimentos para obter uma consistência homogênea antes de adicioná-las à massa. Isso ajudará a distribuir melhor seu sabor e textura no bolo. 
Modo de preparo:
  1. Em um recipiente, misture as bananas, os ovos e o açúcar.
  2. Acrescente o óleo, o leite integral, a farinha de trigo, a canela, o fermento em pó e misture bem.
  3. Em uma forma retangular (de 30 x 20 cm) untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo, despeje a massa. 
  4. Leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 35 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.
  5. Desenforme e polvilhe com o açúcar e a canela misturados.
Evite abrir o forno nos primeiros minutos de cozimento para evitar que o bolo abaixe. Espere até que ele esteja quase totalmente assado antes de verificar seu ponto com um palito. Deixe-o esfriar por alguns minutos dentro da forma antes de desenformar. Isso ajuda a evitar que o bolo se despedace ou grude na forma.
Fonte: Nestlé. 

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