Bolo de banana-prata simples e bem macio: veja como fazer

O lanche da tarde no fim de semana fica mais gostoso com café e bolo fresquinhos. Então, em vez de comprar pronto na padaria, que tal por a mão na massa e preparar em casa um bolo de banana-prata simples e bem macio?
Capaz de perfumar a casa inteira enquanto estiver sendo assado no forno, o bolo selecionado por HZ é fácil de preparar e rende um tabuleiro bem farto, com 16 porções, em média. Gostou da dica? Acompanhe as instruções abaixo, passo a passo.
Bolo simples de banana-prata
Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 4 bananas-prata maduras amassadas
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de açúcar
- Meia xícara (chá) de óleo
- Meia xícara (chá) de leite integral
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (chá) de canela em pó
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colher (sopa) de açúcar
- Meia colher (chá) de canela em pó
Escolha bananas maduras para obter um sabor mais doce e intenso no bolo. As bananas devem estar com as cascas amarelas e pontos escuros. Amasse-as com um garfo ou use um processador de alimentos para obter uma consistência homogênea antes de adicioná-las à massa. Isso ajudará a distribuir melhor seu sabor e textura no bolo.
Modo de preparo:
- Em um recipiente, misture as bananas, os ovos e o açúcar.
- Acrescente o óleo, o leite integral, a farinha de trigo, a canela, o fermento em pó e misture bem.
- Em uma forma retangular (de 30 x 20 cm) untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo, despeje a massa.
- Leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 35 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.
- Desenforme e polvilhe com o açúcar e a canela misturados.
Evite abrir o forno nos primeiros minutos de cozimento para evitar que o bolo abaixe. Espere até que ele esteja quase totalmente assado antes de verificar seu ponto com um palito. Deixe-o esfriar por alguns minutos dentro da forma antes de desenformar. Isso ajuda a evitar que o bolo se despedace ou grude na forma.
Fonte: Nestlé.