Bolo de banana com doce de leite: confira receita passo a passo

Sugestão do HZ vem com um toque cremoso todo especial e fica perfeita para acompanhar um café fresquinho

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 07:00

Bolo de banana ganha toque cremoso de doce de leite Crédito: Marca Renata

Que tal um bolo de banana fofinho, com um toque cremoso de doce de leite, coberto com açúcar e canela? Essa receita irresistível é a dica do HZ para o seu fim de semana.

Perfeito para acompanhar um café fresquinho, ele é fácil de preparar e também de agradar! Confira abaixo o passo a passo.

Bolo de banana com doce de leite

Ingredientes:

3 ovos

4 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente



1 xícara (chá) de açúcar



1 xícara (chá) de leite



2 xícaras (chá) de farinha de trigo



1 colher (sopa) de fermento químico em pó



Açúcar e canela a gosto



6 bananas maduras fatiadas



1 xícara (chá) de doce de leite cremoso

Modo de preparo:

Coloque em um bowl os ovos, a manteiga e o açúcar, e misture bem. Acrescente o leite e, em seguida, a farinha de trigo, misturando com delicadeza. Coloque o fermento e misture mais um pouco.

Espalhe metade da massa em uma forma untada e enfarinhada. Por cima, acomode as fatias de banana e as colheradas de doce de leite. Cubra com o restante da massa e polvilhe com o açúcar e a canela. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos.



Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

