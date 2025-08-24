Editorias do Site
Bolo de banana com doce de leite: confira receita passo a passo

Sugestão do HZ vem com um toque cremoso todo especial e fica perfeita para acompanhar um café fresquinho

Evelize Calmon

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 07:00

Bolo de banana ganha toque cremoso de doce de leite Crédito: Marca Renata

Que tal um bolo de banana fofinho, com um toque cremoso de doce de leite, coberto com açúcar e canela? Essa receita irresistível é a dica do HZ para o seu fim de semana.

Perfeito para acompanhar um café fresquinho, ele é fácil de preparar e também de agradar! Confira abaixo o passo a passo. 

Bolo de banana com doce de leite

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 4 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • Açúcar e canela a gosto
  • 6 bananas maduras fatiadas
  • 1 xícara (chá) de doce de leite cremoso

Modo de preparo:

  1. Coloque em um bowl os ovos, a manteiga e o açúcar, e misture bem. 
  2. Acrescente o leite e, em seguida, a farinha de trigo, misturando com delicadeza.
  3. Coloque o fermento e misture mais um pouco.
  4. Espalhe metade da massa em uma forma untada e enfarinhada. Por cima, acomode as fatias de banana e as colheradas de doce de leite. 
  5. Cubra com o restante da massa e polvilhe com o açúcar e a canela. 
  6. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos.

Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

