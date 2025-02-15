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Com açúcar e afeto

Veja como fazer bolo bem-casado com doce de leite caseiro

Receita tradicional como lembrança de festas de casamento é a dica do HZ para adoçar o seu fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 07:36

Bolo bem-casado
Bolo bem-casado: doce de leite feito na panela de pressão é sugestão de recheio  Crédito: Nestlé
O bem-casado é um bolinho tradicionalmente oferecido como lembrança nas festas de casamento brasileiras, e sua versão caseira pode é a dica do HZ para o fim de semana. 
Para fazer o recheio clássico, de doce de leite, você pode optar por uma versão simplicada, preparada na panela de pressão com leite condensado. Gostou da dica? Confira as instruções abaixo. 

Bolo bem-casado

  • Recheio:
  • 1 lata de leite condensado (395g)
  • Massa:
  • 6 ovos
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • Meia xícara (chá) de leite integral
  • 1 xícara (chá) de fécula de batata
  • Meia colher (sopa) de fermento em pó
  • Cobertura:
  • 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro
  • Meia xícara (chá) de leite integral
Modo de preparo:
  1. Recheio: 
  2. Retire o rótulo e o excesso de cola da lata de leite condensado.
  3. Em uma panela de pressão, coloque a lata fechada com água suficiente para cobri-la por completo.
  4. Tampe a panela, leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 30 minutos (contados após início da fervura).
  5. Espere sair toda a pressão, abra a panela, retire a lata com cuidado e deixe-a esfriar completamente antes de abri-la.
  6. Transfira o conteúdo para um recipiente, misture para ficar homogêneo e reserve.
  7. Massa:
  8. Em uma batedeira, bata os ovos até dobrarem de volume.
  9. Adicione o açúcar e bata mais um pouco. Diminua a velocidade da batedeira e adicione o leite.
  10. Desligue a batedeira, adicione a fécula de batata e o fermento em pó e misture delicadamente.
  11. Despeje em uma forma retangular (30 cm x 41 cm) untada com manteiga e polvilhada com fécula de batata. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.
  12. Retire do forno e espere amornar. Desenforme e corte o bolo ao meio, em duas metades.
  13. Sobre uma das partes, espalhe o doce de leite reservado e cubra com a outra metade.
  14. Cobertura:
  15. Em um recipiente, misture o açúcar de confeiteiro com o leite e despeje sobre o bolo. Espere secar e sirva.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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