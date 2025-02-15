Veja como fazer bolo bem-casado com doce de leite caseiro

O bem-casado é um bolinho tradicionalmente oferecido como lembrança nas festas de casamento brasileiras, e sua versão caseira pode é a dica do HZ para o fim de semana.
Para fazer o recheio clássico, de doce de leite, você pode optar por uma versão simplicada, preparada na panela de pressão com leite condensado. Gostou da dica? Confira as instruções abaixo.
Bolo bem-casado
- Recheio:
- 1 lata de leite condensado (395g)
- Massa:
- 6 ovos
- 1 xícara (chá) de açúcar
- Meia xícara (chá) de leite integral
- 1 xícara (chá) de fécula de batata
- Meia colher (sopa) de fermento em pó
- Cobertura:
- 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro
- Meia xícara (chá) de leite integral
Modo de preparo:
- Recheio:
- Retire o rótulo e o excesso de cola da lata de leite condensado.
- Em uma panela de pressão, coloque a lata fechada com água suficiente para cobri-la por completo.
- Tampe a panela, leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 30 minutos (contados após início da fervura).
- Espere sair toda a pressão, abra a panela, retire a lata com cuidado e deixe-a esfriar completamente antes de abri-la.
- Transfira o conteúdo para um recipiente, misture para ficar homogêneo e reserve.
- Massa:
- Em uma batedeira, bata os ovos até dobrarem de volume.
- Adicione o açúcar e bata mais um pouco. Diminua a velocidade da batedeira e adicione o leite.
- Desligue a batedeira, adicione a fécula de batata e o fermento em pó e misture delicadamente.
- Despeje em uma forma retangular (30 cm x 41 cm) untada com manteiga e polvilhada com fécula de batata. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.
- Retire do forno e espere amornar. Desenforme e corte o bolo ao meio, em duas metades.
- Sobre uma das partes, espalhe o doce de leite reservado e cubra com a outra metade.
- Cobertura:
- Em um recipiente, misture o açúcar de confeiteiro com o leite e despeje sobre o bolo. Espere secar e sirva.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.