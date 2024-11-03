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Bolo de coco com doce de leite é dica para o lanche; veja receita

Guloseima feita com biscoitos sabor coco rende em média 10 fatias e combina bem com um café fresquinho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 06:00

Bolo de coco com doce de leite
Bolo de coco com doce de leite é dica para o lanche Crédito: Pilar
Gosta de doces à base de coco? Então, fique de olho na receita do HZ para o seu fim de semana: bolo de coco recheado e coberto com doce de leite cremoso.  
A preparação é muito simples e esse bolo cai bem no brunch ou no lanche da tarde, acompanhado de café fresquinho. Para saborizar, você pode usar biscoitos sabor coco. Gostou da ideia? Então, confira o passo a passo. 

BOLO DE COCO COM DOCE DE LEITE

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 1 embalagem de biscoito sabor coco (300g)
  • 1 kg de farinha de trigo
  • 3 xícaras de açúcar
  • 2 xícaras de óleo
  • 2 xícaras de leite
  • 2 colheres de sopa de fermento
  • 2 xícaras de doce de leite
  • 1 xícara de coco desidratado
  • 1 colher de margarina
  • 8 ovos

Modo de preparo: 

  1. Bata no liquidificador os biscoitos de coco, formando uma farofinha.
  2. Bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos e o açúcar.
  3. Retire a mistura do liquidificador e coloque em uma tigela.
  4. Acrescente a farinha de trigo, a farofa de biscoito e o fermento.
  5. Unte uma forma retangular com margarina e farinha de trigo, coloque a massa do bolo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos.
  6. Retire do forno e espere esfriar para desenformar seu bolo.
  7. Divida o bolo no meio, no sentido do comprimento.
  8. Recheie com o doce de leite, coloque a outra parte do bolo por cima e cubra com doce de leite. Finalize com coco seco desidratado. Sirva em seguida. 
Fonte: Pilar. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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