Bolo de coco com doce de leite é dica para o lanche; veja receita

Bolo de coco com doce de leite é dica para o lanche Crédito: Pilar

Gosta de doces à base de coco? Então, fique de olho na receita do HZ para o seu fim de semana: bolo de coco recheado e coberto com doce de leite cremoso.

A preparação é muito simples e esse bolo cai bem no brunch ou no lanche da tarde, acompanhado de café fresquinho. Para saborizar, você pode usar biscoitos sabor coco. Gostou da ideia? Então, confira o passo a passo.

BOLO DE COCO COM DOCE DE LEITE

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 2 horas, em média

Nível: fácil

Ingredientes:

1 embalagem de biscoito sabor coco (300g)

1 kg de farinha de trigo



3 xícaras de açúcar



2 xícaras de óleo



2 xícaras de leite



2 colheres de sopa de fermento



2 xícaras de doce de leite



1 xícara de coco desidratado



1 colher de margarina



8 ovos

Modo de preparo:

Bata no liquidificador os biscoitos de coco, formando uma farofinha. Bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos e o açúcar.

Retire a mistura do liquidificador e coloque em uma tigela.

Acrescente a farinha de trigo, a farofa de biscoito e o fermento.

Unte uma forma retangular com margarina e farinha de trigo, coloque a massa do bolo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos.

Retire do forno e espere esfriar para desenformar seu bolo.

Divida o bolo no meio, no sentido do comprimento.

Recheie com o doce de leite, coloque a outra parte do bolo por cima e cubra com doce de leite. Finalize com coco seco desidratado. Sirva em seguida.