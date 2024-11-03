Bolo de coco com doce de leite é dica para o lanche; veja receita

Gosta de doces à base de coco? Então, fique de olho na receita do HZ para o seu fim de semana: bolo de coco recheado e coberto com doce de leite cremoso.
A preparação é muito simples e esse bolo cai bem no brunch ou no lanche da tarde, acompanhado de café fresquinho. Para saborizar, você pode usar biscoitos sabor coco. Gostou da ideia? Então, confira o passo a passo.
BOLO DE COCO COM DOCE DE LEITE
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 embalagem de biscoito sabor coco (300g)
- 1 kg de farinha de trigo
- 3 xícaras de açúcar
- 2 xícaras de óleo
- 2 xícaras de leite
- 2 colheres de sopa de fermento
- 2 xícaras de doce de leite
- 1 xícara de coco desidratado
- 1 colher de margarina
- 8 ovos
Modo de preparo:
- Bata no liquidificador os biscoitos de coco, formando uma farofinha.
- Bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos e o açúcar.
- Retire a mistura do liquidificador e coloque em uma tigela.
- Acrescente a farinha de trigo, a farofa de biscoito e o fermento.
- Unte uma forma retangular com margarina e farinha de trigo, coloque a massa do bolo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos.
- Retire do forno e espere esfriar para desenformar seu bolo.
- Divida o bolo no meio, no sentido do comprimento.
- Recheie com o doce de leite, coloque a outra parte do bolo por cima e cubra com doce de leite. Finalize com coco seco desidratado. Sirva em seguida.
Fonte: Pilar. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.