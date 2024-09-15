Doçura

5 receitas deliciosas de bolos com cobertura

Limão, maracujá e laranja com chocolate estão entre as combinações sugeridas pelo HZ
Portal Edicase

Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Bolo de limão com cobertura Crédito: Gus Gan | Shutterstock
Bolo simples e caseiro já é tudo de bom, mas quando ele é servido com cobertura, se torna ainda mais especial. Inclusive, é possível preparar receitas práticas, rápidas e com ingredientes simples. Por isso, selecionamos 5 receitas deliciosas de bolos com cobertura para você fazer em casa. Veja!

BOLO DE LIMÃO 

Ingredientes:

Massa:

  • 5 ovos
  • 1 limão sem casca e sem semente cortado em quatro
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 200 g de margarina
  • 1/3 de xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Margarina para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura:

  • 395 g de leite condensado
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • 3 colheres de sopa de suco de limão
  • Raspas da casca de 1 limão

Modo de preparo:

Massa:

No liquidificador, bata os ovos, o limão, o açúcar, a margarina, o leite, a farinha de trigo e o fermento. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 40 minutos. Reserve.

Cobertura:

No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e o suco de limão até obter uma cobertura cremosa. Cubra o bolo ainda quente com a cobertura e decore com raspas de casca de limão. Deixe esfriar e sirva.

BOLO DE MARACUJÁ

Ingredientes:

Massa:

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
  • 4 ovos
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • Margarina para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura:

  • Polpa de 2 maracujás
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de sobremesa de amido de milho

Modo de preparo:

Massa:

Em uma tigela, misture a farinha e o fermento e reserve. No liquidificador , bata os demais ingredientes até ficar homogêneo. Depois, misture com os ingredientes da tigela até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos.

Cobertura:

Em uma panela, leve ao fogo médio todos os ingredientes da cobertura e mexa até obter uma mistura homogênea. Desenforme o bolo e espalhe a cobertura. Deixe esfriar e sirva.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de laranja com cobertura de chocolate Crédito: Lesya Dolyuk | Shutterstock

BOLO DE LARANJA COM COBERTURA DE CHOCOLATE 

Ingredientes:

Massa:

  • 2 laranjas sem casca e sem sementes cortadas em quatro
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de chá de fermento em pó
  • Margarina para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura:

  • 80g de chocolate meio amargo picado
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 3 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo:

Massa:

Em uma tigela, misture a farinha e o fermento e reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes até ficar homogêneo. Depois, misture com os ingredientes da tigela até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 50 minutos.

Cobertura:

Em uma panela, misture a água com o açúcar e leve ao fogo médio até obter uma calda em ponto de fio grosso. Coloque no liquidificador o chocolate e a manteiga. Despeje a calda quente e bata até obter uma mistura lisa. Deixe amornar, desenforme o bolo e cubra com a cobertura. Não deixe a cobertura esfriar demais antes de espalhar, para não endurecer. Sirva em seguida.
Dica: enfeite o bolo com rodelas de laranja e folhas de hortelã.

BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE GANACHE

Ingredientes:

Massa:

  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de manteiga
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de cacau em pó
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de água fervente

Cobertura:

  • 200 g de chocolate meio amargo
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite

Modo de preparo:

Massa:

Em uma tigela, bata o açúcar e a manteiga até obter um creme. Adicione os ovos, um de cada vez, e continue batendo. Em um recipiente, misture a farinha, o cacau, o fermento e o bicarbonato. Adicione à mistura de manteiga, alternando com o leite e a água fervente. Misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 35 minutos. Deixe esfriar.

Cobertura:

Leve uma panela ao fogo e aqueça o creme de leite. Acrescente o chocolate picado e misture até o chocolate derreter e a mistura ficar homogênea. Deixe esfriar um pouco antes de espalhar sobre o bolo. Sirva em seguida.

BOLO DE MORANGO COM COBERTURA DE CHANTILI

Ingredientes:

Massa:

  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de manteiga
  • 2 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de morangos picados

Cobertura:

  • 1 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Morangos a gosto para decorar

Modo de preparo:

Massa:

Em uma tigela, bata o açúcar e a manteiga até ficar cremoso. Adicione os ovos e bata bem. Misture a farinha e o fermento. Adicione à mistura de manteiga, alternando com o leite e incorpore os morangos picados. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 30 minutos. Reserve.

Cobertura:

Em uma tigela, bata o creme de leite com o açúcar e a baunilha até obter uma mistura espessa. Espalhe sobre o bolo e decore com morangos frescos. Sirva em seguida.

