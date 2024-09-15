Bolo simples e caseiro já é tudo de bom, mas quando ele é servido com cobertura, se torna ainda mais especial. Inclusive, é possível preparar receitas práticas, rápidas e com ingredientes simples. Por isso, selecionamos 5 receitas deliciosas de bolos com cobertura para você fazer em casa. Veja!
BOLO DE LIMÃO
Ingredientes:
Massa:
- 5 ovos
- 1 limão sem casca e sem semente cortado em quatro
- 1 xícara de chá de açúcar
- 200 g de margarina
- 1/3 de xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Margarina para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura:
- 395 g de leite condensado
- 1/4 de xícara de chá de leite
- 3 colheres de sopa de suco de limão
- Raspas da casca de 1 limão
Modo de preparo:
Massa:
No liquidificador, bata os ovos, o limão, o açúcar, a margarina, o leite, a farinha de trigo e o fermento. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 40 minutos. Reserve.
Cobertura:
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e o suco de limão até obter uma cobertura cremosa. Cubra o bolo ainda quente com a cobertura e decore com raspas de casca de limão. Deixe esfriar e sirva.
BOLO DE MARACUJÁ
Ingredientes:
Massa:
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
- 4 ovos
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- Margarina para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura:
- Polpa de 2 maracujás
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de sobremesa de amido de milho
Modo de preparo:
Massa:
Em uma tigela, misture a farinha e o fermento e reserve. No liquidificador , bata os demais ingredientes até ficar homogêneo. Depois, misture com os ingredientes da tigela até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos.
Cobertura:
Em uma panela, leve ao fogo médio todos os ingredientes da cobertura e mexa até obter uma mistura homogênea. Desenforme o bolo e espalhe a cobertura. Deixe esfriar e sirva.
BOLO DE LARANJA COM COBERTURA DE CHOCOLATE
Ingredientes:
Massa:
- 2 laranjas sem casca e sem sementes cortadas em quatro
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de chá de fermento em pó
- Margarina para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura:
- 80g de chocolate meio amargo picado
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- 3 colheres de sopa de manteiga
Modo de preparo:
Massa:
Em uma tigela, misture a farinha e o fermento e reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes até ficar homogêneo. Depois, misture com os ingredientes da tigela até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 50 minutos.
Cobertura:
Em uma panela, misture a água com o açúcar e leve ao fogo médio até obter uma calda em ponto de fio grosso. Coloque no liquidificador o chocolate e a manteiga. Despeje a calda quente e bata até obter uma mistura lisa. Deixe amornar, desenforme o bolo e cubra com a cobertura. Não deixe a cobertura esfriar demais antes de espalhar, para não endurecer. Sirva em seguida.
Dica: enfeite o bolo com rodelas de laranja e folhas de hortelã.
BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE GANACHE
Ingredientes:
Massa:
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de manteiga
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de cacau em pó
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de água fervente
Cobertura:
- 200 g de chocolate meio amargo
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
Modo de preparo:
Massa:
Em uma tigela, bata o açúcar e a manteiga até obter um creme. Adicione os ovos, um de cada vez, e continue batendo. Em um recipiente, misture a farinha, o cacau, o fermento e o bicarbonato. Adicione à mistura de manteiga, alternando com o leite e a água fervente. Misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 35 minutos. Deixe esfriar.
Cobertura:
Leve uma panela ao fogo e aqueça o creme de leite. Acrescente o chocolate picado e misture até o chocolate derreter e a mistura ficar homogênea. Deixe esfriar um pouco antes de espalhar sobre o bolo. Sirva em seguida.
BOLO DE MORANGO COM COBERTURA DE CHANTILI
Ingredientes:
Massa:
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de manteiga
- 2 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de morangos picados
Cobertura:
- 1 xícara de chá de creme de leite fresco
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Morangos a gosto para decorar
Modo de preparo:
Massa:
Em uma tigela, bata o açúcar e a manteiga até ficar cremoso. Adicione os ovos e bata bem. Misture a farinha e o fermento. Adicione à mistura de manteiga, alternando com o leite e incorpore os morangos picados. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 30 minutos. Reserve.
Cobertura:
Em uma tigela, bata o creme de leite com o açúcar e a baunilha até obter uma mistura espessa. Espalhe sobre o bolo e decore com morangos frescos. Sirva em seguida.