Polícia do ES divulga fotos de apreensões modificadas por IA com erros

As oito imagens, enviadas pelas corporações entre os dias 4 e 28 de agosto no WhatsApp, foram analisadas com o auxílio de especialistas em inteligência artificial e de ferramentas de detecção de conteúdo gerado ou modificado por IA.





As fotografias foram submetidas a três detectores: "Hive Moderation", "Is It AI?" e "AI or Not". Os percentuais apresentados nesta reportagem correspondem aos índices atribuídos por cada ferramenta à possibilidade de uso de inteligência artificial nas imagens.





Os resultados variaram entre as plataformas. Em alguns casos, uma ferramenta apresentou um índice baixo, enquanto as demais apontaram percentuais elevados. Por isso, os resultados dos detectores não foram considerados isoladamente, mas confrontados com as distorções encontradas nas imagens e com a análise técnica do material.





Segundo o especialista em Inteligência Artificial, Breno Lobato, todas as imagens analisadas possuem indícios de manipulação por IA. "Dá para ver pelas notas que não tem consistência, informações que não batem, números e informações incoerentes e inconsistentes. Onde não há imagem de nota, fica bem evidente pela textura dos panos das bandeiras do qual as tramas, sombra e impressão estão 'fakes'", destacou.





A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) confirmou que identificou o "uso de recursos de inteligência artificial na edição de algumas imagens de materiais apreendidos encaminhadas à imprensa". Por nota, afirmou que as imagens citadas na reportagem foram enviadas exclusivamente para fins de divulgação e não integram os registros oficiais das ocorrências ou investigações (veja a nota na íntegra no final do texto).