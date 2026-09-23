Inteligência artificial economiza tempo. Mas isso gera produtividade?

Existe ainda uma segunda questão, talvez mais importante: o que fazemos com o tempo que a inteligência artificial economiza? Suponha que uma empresa consiga reduzir de oito para seis horas o tempo necessário para determinadas atividades de seus profissionais. A tecnologia liberou duas horas. Mas o ganho econômico dependerá do destino dado a elas.





Essas duas horas podem ser utilizadas para atender mais clientes, analisar problemas mais complexos, melhorar processos, desenvolver novos produtos, estudar concorrentes, qualificar decisões ou estabelecer relações comerciais. Nesse caso, a tecnologia não apenas reduziu o tempo: permitiu aumentar o valor produzido.





Mas as mesmas duas horas também podem simplesmente ser absorvidas por novas reuniões, mais mensagens, mais documentos, mais apresentações e uma quantidade crescente de tarefas que pouco contribuem para os resultados da organização. Nesse cenário, tivemos um ganho tecnológico sem necessariamente obter um ganho equivalente de produtividade.





Há uma ironia nisso. A inteligência artificial pode nos permitir produzir documentos mais rapidamente e, justamente por isso, levar as organizações a produzirem documentos demais. Pode facilitar a criação de apresentações e resultar em mais apresentações. Pode tornar reuniões mais eficientes e, ao reduzir seu custo, estimular a realização de ainda mais reuniões.





A tecnologia reduz o custo de produzir determinadas coisas. Isso não significa que deveríamos produzir mais de todas elas. Por isso, empresas interessadas em produtividade deveriam evitar medir o sucesso da inteligência artificial pela quantidade de ferramentas contratadas, pelo número de funcionários que as utilizam ou pela quantidade de tarefas automatizadas. São indicadores de adoção tecnológica, não necessariamente de produtividade.





Uma avaliação melhor começa com perguntas diferentes. Quanto tempo o processo completo levava antes e quanto leva agora? Houve redução de erros e retrabalho? A qualidade melhorou? Conseguimos atender mais clientes? As decisões ficaram melhores ou mais rápidas? O profissional passou a dedicar mais tempo às atividades em que efetivamente gera valor?