Novos modelos de trabalho, IA e NR-1: ministra do TST analisa os desafios do mercado no Brasil

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é de 1943 e, de lá para cá, o mercado mudou profundamente. De que forma a Justiça do Trabalho atua em relação aos novos modelos operacionais, como o trabalho por aplicativos e o home office?

Desde a sua promulgação, a CLT passou por diversas alterações. Algumas resultaram na flexibilização de garantias, a exemplo da reforma trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467/17), que trouxe impactos significativos para os trabalhadores.





Sobre as novas modalidades decorrentes dos avanços tecnológicos, o TST possui precedentes e tem participado ativamente de debates. O tribunal realizou inclusive estudos de relevância, como a pesquisa promovida na gestão do ministro Vieira de Mello Filho sobre entregadores de aplicativos e a precarização a que estão submetidos, sem proteção social.





O Parlamento brasileiro, de perfil conservador, ainda não se desincumbiu do papel de legislar sobre essa matéria, diferentemente do que ocorreu em outros países. No entanto, na Conferência Internacional do Trabalho de 2026, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovou a Convenção nº 193, que estabelece diretrizes para o trabalho decente em plataformas digitais. É o primeiro marco internacional aplicável a mais de 400 milhões de trabalhadores e, por se tratar de norma sobre Direitos Humanos, tem aplicação direta e relevante.