'CLT premium': nome viraliza e expõe luxos trabalhistas na internet

Victor Paz, Rodrigo Favato e Bia Pastor viralizaram com vídeo sobre "CLT Premium" Crédito: Reprodução/TikTok

Você tem academia de graça bancada pela empresa onde trabalha? Seu auxílio-alimentação é maior do que o salário mínimo? Se sim, saiba que você pode ser considerado um “CLT premium”. A nova trend que viralizou no TikTok mostra profissionais expondo benefícios que vão muito além do que está garantido na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O conteúdo produzido por jovens da geração Z, formado por pessoas nascidas entre os anos de 1995 e 2010 , mostra em vídeo e carrosséis de fotos as vantagens concedidas pelas empresas. Só para se ter uma ideia, a busca pelo termo aumentou 100% na última semana, de acordo com o Google Trends.

Entre os luxos trabalhistas estão valores altos de auxílio-alimentação e auxílio-refeição, folga no dia do aniversário, participação nos lucros da empresa (que representam mais de um ou dois salários extras), viagens pagas, folga nos finais de semana e feriados, além de horários flexíveis.

A lei trabalhista garante aos colaboradores auxílio-transporte, férias, 13º salário e Fundo de Garantia (FGTS). Os demais benefícios não são obrigatórios, mas servem como mecanismos para engajar e atrair talentos, como comenta o conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Cosme Peres.

"As empresas adotam essas garantias para contrapor a ideia de que empreender é a melhor solução. É possível ter qualidade de vida e ser feliz no trabalho, mesmo com carteira assinada. No final das contas, quem sai ganhando é o colaborador" Cosme Peres - Conselheiro da ABRH-ES

Um dos vídeos que viralizaram nos últimos dias foi o de Victor Paz , gerente de contas de um banco de Santa Catarina, que já atingiu quase 4 milhões de visualizações no TikTok. Ele exalta que recebe vale-alimentação e vale-refeição maior do que dois salários mínimos e que realiza viagens corporativas com tudo pago pela instituição financeira.

Já Rodrigo Favato tem mais de 3,8 milhões de visualizações na postagem que exalta ser um "CLT premium", em que fala de carona para o trabalho e horário de almoço. Na sequência, ele fez gravação comentando que muita gente achava que ele seria demitido por conta do vídeo, mas que o efeito foi justamente o contrário: o jovem passou a ser embaixador da marca.

Bia Pastor é outra jovem que apostou nesse tipo de conteúdo, exaltando, inclusive, que vai a eventos culturais graças às vantagens recebidas. A postagem tem mais de 225 mil visualizações. Assim como os três profissionais, outros tantos estão presentes no TikTok.

Cosme Peres, da ABRH-ES, ressalta que exaltar os benefícios recebidos em uma empresa tem a ver com o mercado de trabalho aquecido e que, para garantir a permanência do colaborador, é necessário ter diferencial no pacote de garantias.

“As pessoas estão em busca de benefícios relacionados com qualidade de vida, um reflexo da pandemia. Neste pacote, também há horários flexíveis, trabalho de quatro dias, vale-cultura, entre outras vantagens. Outra iniciativa em alta é oferecer uma alternativa para que os funcionários possam escolher o benefício que mais tenha a ver com a sua realidade, ou seja, ele pode não querer academia e, sim, uma bolsa de estudos”, comenta.

Peres alerta que, hoje em dia, não se utiliza mais a expressão de retenção de talentos. Isso porque, segundo ele, o termo não conversa com a nova geração, pois dá uma ideia de segurar ou prender esse colaborador, e os jovens não querem se sentir assim.

A psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES, Gisélia Freitas, observa que, no cenário profissional atual, muitas pessoas valorizam a segurança e os benefícios proporcionados pela CLT. Essa preferência pela carteira assinada, segundo ela, muitas vezes leva os colaboradores a ostentarem os benefícios garantidos por essa modalidade de trabalho.

Além dos benefícios listados por Peres, Gisélia acrescenta auxílio-creche, auxílio-pet, cartão flexível de benefício, bônus viagem e programa vantajoso de participação nos lucros. “As vantagens de trabalhar como CLT estão relacionadas à segurança, estabilidade, direitos trabalhistas garantidos e benefícios que contribuem para a qualidade de vida do colaborador. A preferência por essa modalidade de contrato reflete a busca por um ambiente de trabalho mais sólido e previsível”, avalia.

O que diz a lei

“Existem benefícios diferenciados que podem estar previstos na convenção coletiva de trabalho ou podem ser fornecidos de forma deliberada pela empresa. Quando o empregado recebe vantagens diferenciadas que vão além dos direitos básicos previstos na legislação, eles são considerados 'CLT Premium' por receberem vantagens adicionais”, comenta.