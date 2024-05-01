Licença pet, folga menstrual e semana de 4 dias: os benefícios oferecidos aos profissionais

Juliano Ferreira da Silva aproveita o auxílio-academia para ter mais qualidade de vida Crédito: Ricardo Medeiros

Folga no aniversário, auxílio-academia, licença menstrual e folga no caso de morte de animal de estimação são alguns benefícios que as empresas passaram a oferecer a seus colaboradores e que vão muito além de plano de saúde e da previdência privada, por exemplo.

As práticas são reflexo de mudanças ocorridas no mercado de trabalho e que foram aceleradas durante a pandemia , visto que, cada vez mais, os profissionais estão valorizando a qualidade de vida.

“Para atrair e manter talentos, é necessário ter um olhar de flexibilidade. Por isso, muitas empresas estão ampliando o leque de benefícios, em vez de oferecer pacotes definidos. Algumas organizações dão até a opção de o colaborador escolher dentro de uma cesta de opções o que faz mais sentido para ele”, observa Cosme Peres, conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES).

Ele complementa ainda que essa sem sido uma tendência forte entre as companhias. Recentemente, a ABRH-ES reuniu algumas empresas para estudar temas atuais na relação de trabalho, inclusive sobre jornadas de trabalho flexíveis, que consiste na escolha do horário de trabalho dentro das 24 horas do dia.

"Estamos em um momento em que cada vez mais não é a empresa que escolhe o profissional, mas é ele que escolhe onde quer trabalhar. Essa escolha vai pesar conforme o pacote de auxílios oferecidos" Cosme Peres - Conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES).

O especialista acrescenta que, há 20 anos, o recrutador perguntava ao candidato porque deveria contratá-lo. Hoje não é mais assim. "O que escutamos do trabalhador é o porquê dele ter que trabalhar nessa empresa. O que vivemos na pandemia fez resignar essas relações.”

E destaca, ainda, que as organizações adotam essas práticas porque sabem que elas vão aumentar a produtividade.

“As entregas não têm a ver somente com a carga horária. No Brasil, ainda há o desafio por conta da legislação, que é pautada pelo controle de jornada. Cada vez mais há uma necessidade de fazer esse tipo de atualização na lei, até para se adaptar a esses novos contextos do mercados de trabalho”, ressalta.

Disposição reflete na produtividade

O auxiliar de expedição Juliano Ferreira da Silva, de 34 anos, trabalha há oito anos na Odonto Scan e desde então utiliza o benefício de auxílio-academia. Para ele, a prática de atividade física ajuda a ter mais disposição e evita as eventuais dores no corpo de quem trabalha o dia todo sentado.

“Gosta desse cuidado com a saúde. Muitos colegas reclamam de dores nas costas, o que acabo não sentindo porque mantenho os exercícios de forma regular. Apesar de ir para academia depois do expediente, costumo acordar mais bem disposto e animado. É um benefício que só vem a agregar”, comenta.

A diretora administrativa financeira da Odonto Scan, Januária Barros, explica que essa iniciativa é fundamental dentro da estratégia corporativa voltada para a promoção da saúde e do bem-estar no ambiente de trabalho.

“A adesão dos colaboradores não apenas beneficia individualmente, melhorando sua qualidade de vida e saúde geral, mas também traz vantagens substanciais para a empresa, como o aumento da produtividade, a redução de faltas, e a capacidade de retenção e atração de talentos. Acreditamos firmemente que, em um cenário ideal, todos os funcionários se beneficiam ao participar desse programa, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo e harmonioso”, frisa.

A psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES, Gisélia Freitas, ressalta que os auxílios funcionam como forma de atrair talentos qualificados, aumentar a satisfação dos colaboradores, redução da rotatividade, entre outros pontos.

"Benefícios diferenciados contribuem para uma cultura organizacional positiva, onde os colaboradores se sentem valorizados e cuidados. É bom lembrar que funcionários satisfeitos e motivados tendem a ser mais produtivos e ter um melhor desempenho no trabalho" Gisélia Freitas - Psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES

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