Licença pet, folga menstrual e semana de 4 dias: os benefícios oferecidos aos profissionais

Folga no aniversário, auxílio-academia, licença menstrual e folga no caso de morte de animal de estimação são alguns benefícios que as empresas passaram a oferecer a seus colaboradores e que vão muito além de plano de saúde e da previdência privada, por exemplo.
As práticas são reflexo de mudanças ocorridas no mercado de trabalho e que foram aceleradas durante a pandemia, visto que, cada vez mais, os profissionais estão valorizando a qualidade de vida.
“Para atrair e manter talentos, é necessário ter um olhar de flexibilidade. Por isso, muitas empresas estão ampliando o leque de benefícios, em vez de oferecer pacotes definidos. Algumas organizações dão até a opção de o colaborador escolher dentro de uma cesta de opções o que faz mais sentido para ele”, observa Cosme Peres, conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES).
Ele complementa ainda que essa sem sido uma tendência forte entre as companhias. Recentemente, a ABRH-ES reuniu algumas empresas para estudar temas atuais na relação de trabalho, inclusive sobre jornadas de trabalho flexíveis, que consiste na escolha do horário de trabalho dentro das 24 horas do dia.
"Estamos em um momento em que cada vez mais não é a empresa que escolhe o profissional, mas é ele que escolhe onde quer trabalhar. Essa escolha vai pesar conforme o pacote de auxílios oferecidos"
O especialista acrescenta que, há 20 anos, o recrutador perguntava ao candidato porque deveria contratá-lo. Hoje não é mais assim. "O que escutamos do trabalhador é o porquê dele ter que trabalhar nessa empresa. O que vivemos na pandemia fez resignar essas relações.”
E destaca, ainda, que as organizações adotam essas práticas porque sabem que elas vão aumentar a produtividade.
“As entregas não têm a ver somente com a carga horária. No Brasil, ainda há o desafio por conta da legislação, que é pautada pelo controle de jornada. Cada vez mais há uma necessidade de fazer esse tipo de atualização na lei, até para se adaptar a esses novos contextos do mercados de trabalho”, ressalta.
Disposição reflete na produtividade
O auxiliar de expedição Juliano Ferreira da Silva, de 34 anos, trabalha há oito anos na Odonto Scan e desde então utiliza o benefício de auxílio-academia. Para ele, a prática de atividade física ajuda a ter mais disposição e evita as eventuais dores no corpo de quem trabalha o dia todo sentado.
“Gosta desse cuidado com a saúde. Muitos colegas reclamam de dores nas costas, o que acabo não sentindo porque mantenho os exercícios de forma regular. Apesar de ir para academia depois do expediente, costumo acordar mais bem disposto e animado. É um benefício que só vem a agregar”, comenta.
A diretora administrativa financeira da Odonto Scan, Januária Barros, explica que essa iniciativa é fundamental dentro da estratégia corporativa voltada para a promoção da saúde e do bem-estar no ambiente de trabalho.
“A adesão dos colaboradores não apenas beneficia individualmente, melhorando sua qualidade de vida e saúde geral, mas também traz vantagens substanciais para a empresa, como o aumento da produtividade, a redução de faltas, e a capacidade de retenção e atração de talentos. Acreditamos firmemente que, em um cenário ideal, todos os funcionários se beneficiam ao participar desse programa, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo e harmonioso”, frisa.
A psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES, Gisélia Freitas, ressalta que os auxílios funcionam como forma de atrair talentos qualificados, aumentar a satisfação dos colaboradores, redução da rotatividade, entre outros pontos.
"Benefícios diferenciados contribuem para uma cultura organizacional positiva, onde os colaboradores se sentem valorizados e cuidados. É bom lembrar que funcionários satisfeitos e motivados tendem a ser mais produtivos e ter um melhor desempenho no trabalho"
Veja alguns benefícios oferecidos aos trabalhadores pelas empresas
01
Assistência de academia
O auxílio-academia é um benefício corporativo que tem como objetivo incentivar os colaboradores a praticar atividades físicas e contribuir para a manutenção de um estilo de vida mais saudável. Por meio de uma assinatura mensal, oferece entrada para academias, acesso a aulas virtuais e aplicativos de atividades físicas, meditação e terapia.
02
Congelamento de óvulos
Em uma matéria recente da BBC, é citado o caso de uma empresa que paga até 70% do valor cobrado pelo congelamento de óvulos para as funcionárias com mais de um ano de casa. O benefício é oferecido pelo Mercado Livre há cinco anos para colaboradores com mais de 30 anos nos 18 países onde atua. A ideia é apoiar mulheres que desejam adiar um pouco a gravidez para se dedicar à carreira ou que têm dificuldade de engravidar naturalmente. O valor pago pela empresa é de US$ 3,5 mil (cerca de R$ 18 mil) para cada profissional, que arca apenas com o serviço de manutenção dos óvulos na clínica escolhida.
03
Folga aniversário
O "day off" de aniversário concede ao colaborador um descanso remunerado no dia do aniversário. A folga é tratada como reconhecimento e valorização da vida pessoal do profissional.
04
Licença pela morte ou adoção de pet
Entre as novidades do ambiente de trabalho está oferecer licença para falecimento de animais de estimação ou para dar atenção ao pet que acaba de chegar em casa. A licença "PETernidade" dura três dias, até duas vezes ao ano. As informações são da BBC.
05
Licença menstrual
Mulheres que sofrem com cólicas intensas, enjoos e dor de cabeça podem ser beneficiadas com a licença menstrual. Conforme matéria veiculada recentemente na BBC, o benefício é concedido, principalmente, por empresas que têm em seus quadros uma maioria feminina. Se necessário, a colaboradora pode tirar até dois dias de licença remunerada por mês, em todos os meses do ano, sem a necessidade de apresentar atestado médico.
06
Licença-paternidade estendida
A Lei 13.257 foi sancionada em 2016 e definiu que a licença-paternidade obrigatória de 5 dias poderia receber um acréscimo de 15 dias, totalizando 20. Porém, só é possível caso a empresa esteja devidamente cadastrada no Programa Empresa Cidadã.
07
Short friday
O benefício permite aos colaboradores a possibilidade de serem liberados mais cedo às sextas-feiras. A ideia é dar aos profissionais mais horas para que descansem durante o fim de semana e cuidem dos compromissos pessoais.
08
Trabalho de 4 dias
O modelo começou a ser testado no Brasil e consiste em uma jornada semanal de quatro dias de trabalho e três de descanso. São 22 empresas inscritas no programa “4 Day Week”, localizadas, principalmente, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Campinas. Com isso, a carga horária por semana cai de 40 horas para 32 horas. O objetivo é aumentar a produtividade dos colaboradores e melhorar a qualidade de vida.
09
Trabalho híbrido ou home office
O trabalho híbrido é aquele em que parte da jornada é realizada na sede da empresa e outra parte em casa. Já o modelo 100% home office, adotado durante a pandemia, foi mantido por algumas organizações.
10
"Resort office"
Modelo de trabalho adotado especialmente durante o verão, no qual a empresa permite que funcionários desempenham a atividade de trabalho de qualquer lugar, como na praia ou em um hotel, sem abrir mão do convívio com a família.