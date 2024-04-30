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Mercado formal

ES cria 6.101 vagas de trabalho com carteira assinada em março

O resultado ficou positivo em todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas analisados no Caged, sendo que o setor que mais gerou empregos em território capixaba no mês passado foi o de serviços
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 abr 2024 às 11:22

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 11:22

Carteira de trabalho digital.
Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Pelo terceiro mês seguido, o Espírito Santo registrou saldo positivo de empregos com carteira assinada. Foram 6.101 novos postos de trabalho formais criados no mês de março, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O saldo é 28% superior ao de fevereiro, quando foram criados 4.754 empregos. Em janeiro, foram 3.616. Com isso, o Estado criou, no primeiro trimestre de 2024, 14.471 novas vagas com carteira assinada.
Em março, o resultado ficou positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas analisados no Caged, sendo que o setor que mais gerou empregos em território capixaba no mês passado foi o de serviços, com 1.928 vagas. Destaque para os segmentos de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (737) e informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (636).
Na sequência, aparecem a construção (1.573) e a indústria geral (1.540) —, das quais 1.440 vieram da indústria da transformação. No comércio — em que são contabilizadas, também, as vagas em reparação de veículos automotores e motocicletas –, foram 849 novos postos. Já na agropecuária, 211.
ES cria 6.101 vagas de trabalho com carteira assinada em março
São contabilizados no Caged apenas os trabalhadores com carteira assinada. O saldo do emprego equivale ao número de pessoas contratadas menos o número de demissões. O estoque de empregos no Estado é de mais de 882,3 mil trabalhadores com carteira assinada.

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Em março, Vitória foi a cidade com o maior saldo positivo (1.268) de empregos formais, seguida pela Serra, com 1.104, e Aracruz (609).
Dos 78 municípios capixabas, 57 registraram crescimento de postos de trabalho regidos sob a CLT, um (Muniz Freire) não apresentou variações, e 20 tiveram mais demissões do que contratações, com destaque para Guarapari (-77), João Neiva (-60) e Alegre (-22).

Dados nacionais

No país, o mercado formal criou, no mês de março, 244.315 postos de trabalho, acumulando no 1º trimestre, um total de 719.033 novas vagas com carteira assinada. O resultado ficou positivo no mês em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas e em 25 dos 27 Estados.
Assim como no Espírito Santo, o setor que mais gerou empregos no Brasil no mês passado foi o de serviços, com 148.722 vagas, seguido do comércio (37.493), da indústria (35.886) e construção (28.666). Somente o setor da agropecuária ficou negativo, com perda de 6.457 postos de trabalho.

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