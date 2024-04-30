ES cria 6.101 vagas de trabalho com carteira assinada em março

Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pelo terceiro mês seguido, o Espírito Santo registrou saldo positivo de empregos com carteira assinada . Foram 6.101 novos postos de trabalho formais criados no mês de março, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo é 28% superior ao de fevereiro, quando foram criados 4.754 empregos . Em janeiro, foram 3.616. Com isso, o Estado criou, no primeiro trimestre de 2024, 14.471 novas vagas com carteira assinada.

Em março, o resultado ficou positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas analisados no Caged, sendo que o setor que mais gerou empregos em território capixaba no mês passado foi o de serviços, com 1.928 vagas. Destaque para os segmentos de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (737) e informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (636).

Na sequência, aparecem a construção (1.573) e a indústria geral (1.540) —, das quais 1.440 vieram da indústria da transformação. No comércio — em que são contabilizadas, também, as vagas em reparação de veículos automotores e motocicletas –, foram 849 novos postos. Já na agropecuária, 211.

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São contabilizados no Caged apenas os trabalhadores com carteira assinada. O saldo do emprego equivale ao número de pessoas contratadas menos o número de demissões. O estoque de empregos no Estado é de mais de 882,3 mil trabalhadores com carteira assinada.

Em março, Vitória foi a cidade com o maior saldo positivo (1.268) de empregos formais, seguida pela Serra, com 1.104, e Aracruz (609).

Dos 78 municípios capixabas, 57 registraram crescimento de postos de trabalho regidos sob a CLT, um (Muniz Freire) não apresentou variações, e 20 tiveram mais demissões do que contratações, com destaque para Guarapari (-77), João Neiva (-60) e Alegre (-22).

Dados nacionais

No país, o mercado formal criou, no mês de março, 244.315 postos de trabalho, acumulando no 1º trimestre, um total de 719.033 novas vagas com carteira assinada. O resultado ficou positivo no mês em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas e em 25 dos 27 Estados.