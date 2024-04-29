Lançamento do Connect, da Fecomércio Crédito: Cacá Lima/ Divulgação

O comércio capixaba fechou 2023 com o melhor desempenho desde 2010. O crescimento no volume vendas no Espírito Santo foi de 3%, quase o dobro da média nacional, que ficou em 1,7%. Nesse cenário, algumas tendências apontam os caminhos futuros para o setor. Entre elas, está a prática de agregar serviços ao produto que está sendo vendido.

Outra tendência identificada é o “Fast Good”, um tipo de "fast food" que envolve a oferta de alimentação prática, rápida e saudável. Esse modelo foi destacado como um exemplo de como acrescentar serviço ao comércio.

As informações estão no Panorama da Economia Capixaba 2023. O material inédito produzido pela Equipe Connect Fecomércio-ES, em parceria com a Faesa, traz análises, a partir de 2010 até o fechamento de 2023, de comércio, serviços, turismo, mercado de trabalho e consumo, bem com suas tendências, no Espírito Santo.

O material foi elaborado pela equipe de pesquisadores, mestres e doutores do Connect Fecomércio-ES – Eixo Observa, a partir do tratamento e análise dos dados disponibilizados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), pelo Ministério do Trabalho (MTE) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Your browser does not support the audio element. 'Figital' e 'fast good': entenda tipos de negócios que vão crescer no ES

Ana Carolina Júlio, pesquisadora responsável pelo Connect Fecomércio-ES – Eixo Observa, afirma que o trabalho realizado desde outubro do ano passado tem como objetivo observar o presente e o que aconteceu nos últimos anos, mas de olho no futuro.

"Analisamos o desempenho da economia capixaba nos últimos anos, apontamos tendências e inovações dos setores do comércio, serviços, turismo, mercado de trabalho e alguns aspectos do comportamento de consumo no Estado. Estamos diante da transformação digital, que faz parte de um contexto mais amplo e mostra como a tecnologia permeia toda a nossa sociedade, influenciando como consumidores e empresários se relacionam e a forma como o comércio acontece", afirma Ana Carolina Júlio.

O projeto Connect é uma parceria de Fecomércio-ES, Faesa Centro Universitário, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti-ES), Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).

Ana Carolina destacou que, na tendência e inovação no comércio ao agregar serviços, é importante entender o consumidor final e saber o que ele procura, bem como se atentar ao fato que consumidores buscam conveniência. Um exemplo disso é adaptação dos horários de funcionamentos de lojas, especialmente em períodos de alta demanda, como verão.

Já sobre a virtualização do comércio, o futuro passa por inovar no atendimento digital. Mas é preciso manter a qualidade no atendimento físico, lembrando que consumidores valorizam a flexibilidade das formas de compra.

Ana Carolina também afirma que, a partir da identificação realizada pelo estudo, o Connect vai continuar monitorando para saber se as ações são tendência mesmo ou comportamento de consumo.

"Sobre o 'figital', a gente acredita que veio para ficar porque tem a ver com a virtualização da economia, sendo uma mudança de paradigma econômico e englobando a sociedade como um todo" Ana Carolina Júlio - Pesquisadora responsável pelo Connect Fecomércio-ES

A pesquisadora observa ainda que muitas lojas usam o 'figital' para fidelizar o cliente. "Muitas usam lista prioritária do WhatsApp com promoção. Nesses casos, é muito comum o cliente ir até a loja retirar a mercadoria e, quando chega, acaba comprando alguma coisa a mais, o que é uma casadinha perfeita do digital com a loja física", aponta.

O documento mostra também que o Espírito Santo tem se diferenciado no comércio de veículos no Brasil, com resultados acima do nível nacional. O segmento destacado se mostra bastante heterogêneo e diversificado, sendo composto pelo volume de vendas de veículos novos e seminovos, motocicletas, bem como autopeças.

O Estado é uma das principais portas de entrada para carros elétricos importados no país. Além disso, a quantidade de veículos elétricos vendidos em 2023 já sinaliza o crescimento do segmento como tendência forte para 2024.

De olho no futuro

O panorama da economia capixaba mostra também que a reinvenção contínua e a capacidade de entender a mudança no comportamento dos consumidores são pré-requisitos para a sobrevivência e o sucesso nos mais diversos setores.

Sobre o lançamento do Panorama, o presidente do Sistema Fecomércio/ES, Sesc e Senac, Idalberto Moro, comentou que o levantamento é importante para a entidade, que completa 70 anos no mês que vem. Além disso, vai funcionar como um banco de dados e informações para nortear empresários e ajudar na tomada de decisões.

“O Sistema Fecomércio-ES observa o presente, de olho no futuro. Só assim é possível atender às novas necessidades de consumo. Flexibilidade, conectividade e inovação são os pilares do desenvolvimento. Essa postura proativa e o foco na melhoria do ambiente de negócios têm sido fatores determinantes para os resultados positivos na economia do Espírito Santo”, afirma Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio/ES, Sesc e Senac.

Mais conexão entre comércio e serviços

O panorama mostra que o setor de serviços no Espírito Santo teve crescimento pela terceira vez consecutiva, fato inédito desde o início da série histórica, em 2011. O acumulado em 2023 foi de 7%, três vezes mais do que a média nacional, que registrou 2,3%. De acordo com a série histórica, o resultado do setor em 2023 foi o melhor dos últimos 10 anos. Entre os grupos que se destacaram ao longo de 2023, o que mais cresceu foi o de Serviços Profissionais, Administrativos e Complementares.