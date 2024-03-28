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Mercado de trabalho

ES cria 4.754 vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro

O setor de serviços foi o que mais gerou empregos no Estado; no Brasil, os dados do Caged registraram 306.111 oportunidades

Publicado em 28 de Março de 2024 às 15:11

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 mar 2024 às 15:11
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Espírito Santo criou 4.754 postos de trabalho no mês de fevereiro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número é resultado de 45.858 admissões e 41.104 desligamentos, o que resultou numa variação positiva da 0,54%. 
O resultado de fevereiro é maior do que o de janeiro, quando o saldo ficou em 3.270 no Espírito Santo. No Brasil, o saldo ficou em 306.111 empregos, com 2.249.070 admissões e 1.942.959 desligamentos. 
O setor de serviços foi o que teve o maior saldo entre as atividades econômicas, com 4.348 empregos. A construção ficou com 599 vagas; a indústria, 282; e a agropecuária, 158. O setor do comércio teve saldo negativo de 633 vagas. O estoque de empregos no Estado está em 882.352.
Os dados do Caged apontam ainda que o grau de instrução da maior parte dos empregados é ensino médio completo (2.714). A maioria das vagas criadas em fevereiro foi preenchida por mulheres (2.805). Homens ocuparam 1.947 novos postos. E a faixa etária com maior saldo de empregos foi de 18 a 24 anos (1.590 vagas). O salário médio do Espírito Santo em fevereiro ficou em R$ 1.905,91.
ES cria 4.754 vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro

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