ES cria 4.754 vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro

O setor de serviços foi o que teve o maior saldo entre as atividades econômicas, com 4.348 empregos. A construção ficou com 599 vagas; a indústria, 282; e a agropecuária, 158. O setor do comércio teve saldo negativo de 633 vagas. O estoque de empregos no Estado está em 882.352.

Os dados do Caged apontam ainda que o grau de instrução da maior parte dos empregados é ensino médio completo (2.714). A maioria das vagas criadas em fevereiro foi preenchida por mulheres (2.805). Homens ocuparam 1.947 novos postos. E a faixa etária com maior saldo de empregos foi de 18 a 24 anos (1.590 vagas). O salário médio do Espírito Santo em fevereiro ficou em R$ 1.905,91.