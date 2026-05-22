Pharaoh hound: conheça as características do cachorro dessa raça 

Características físicas e temperamento do pharaoh hound conquistam tutores Crédito: Imagem: Hanna Dymytrova-kaihila | Shutterstock

Acredita-se que opharaohhoundtenha raízes ligadas ao Egito Antigo, já que sua aparência lembra cães representados em pinturas e esculturas de faraós.Ele teriasidolevadopara diferentes regiões do Mediterrâneo pelos fenícios, povo comerciante originário da área onde hoje fica o Líbano.No entanto,a raça tem origem oficialmente reconhecida em Malta, onde foi utilizada durante séculos na caça de pequenos animais.

Além da beleza física, opharaohhoundcostuma conquistar os tutores pelo temperamento equilibrado e pela convivência próxima com a família.Abaixo, confira as principais características desse cachorro inteligente e brincalhão!

1.Aparência física

Uma das características mais marcantes do pharaoh hound é sua estrutura corporal refinada e ao mesmo tempo musculosa. Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um cão de porte médio , nobre e com contornos bem definidos, reunindo força, leveza e velocidade. Os machos costumam medir cerca de 56 cm, enquanto as fêmeas ficam em torno de 53 cm.

A cabeça longa e bem desenhada ajuda a criar a expressão nobre típica da raça. Segundo o padrão oficial, o focinho é ligeiramente mais longo que o crânio. Os olhos em tom âmbar acompanham a cor da pelagem e transmitem vivacidade e inteligência. As orelhas grandes, finas e naturalmente eretas também são um destaque visual importante.

Outro ponto característico da raça é a pelagem curta e brilhante.Opelo pode variar do fino e denso ao ligeiramente duro, sempre sem franjas. A coloração castanha ou castanho intenso é predominante, podendo haver pequenas marcas brancas na ponta da cauda, peito e dedos.

2.Temperamento e personalidade

O comportamento do pharaoh hound costuma agradar famílias que procuram um cachorro companheiro e participativo. Segundo a CBKC, a raça apresenta temperamento alerta, inteligente, amigável, afetuoso e brincalhão. Na convivência diária, tende a criar forte vínculo com o tutor e demonstra bastante sensibilidade emocional. Por isso, costuma gostar de atenção, brincadeiras e interação constante.

Como possui energia elevada, ele aprecia atividades ao ar livre e rotinas movimentadas. Corridas, caminhadas longas e brincadeiras ajudam a gastar energia e evitam o tédio. Sem estímulos adequados, a raça pode desenvolver ansiedade ou comportamentos destrutivos.Além disso, o instinto de caça ainda é bastante presente. Por esse motivo, o tutor deve ter atenção durante passeios em locais abertos, especialmente próximos a pequenos animais.

O pharaoh hound pode sentir frio com facilidade e precisar de ambientes aquecidos e roupas Crédito: Imagem: Maria Moroz | Shutterstock

3.Cuidados com a alimentação e a saúde

Opharaohhoundé um cão naturalmente atlético e precisa de exercícios frequentes para manter o condicionamento físico, poisa raça foi desenvolvida para velocidade e resistência.Além disso, aalimentação deve ser equilibrada e adequada ao porte e ao nível de atividade física do animal. Rações de boa qualidade, acompanhadas por orientação veterinária, ajudam a preservar a musculatura e a saúde das articulações.

Por ter pelagem curta e pouca proteção natural contra temperaturas baixas, opharaohhound pode sentir frio com facilidade. Em dias mais frios,é importanteoferecer ambientes aquecidos e, se necessário, utilizar roupas apropriadas para cães.

Escovações semanais costumam ser suficientes para remover pelos mortos e manter o brilho natural da pelagem.Por fim, consultas veterinárias periódicas, vacinação e controle deparasitas são fundamentais para preservar a saúde geraldo animal.

4. Educaçãoe socialização