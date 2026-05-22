Taça Vitória de Hockey Inline 3x3 chega à segunda edição em junho

O campeonato recebe esse nome porque diferente do hóquei oficial, no qual cada time tem quatro jogadores de linha e um goleiro, cada equipe que vai disputar a Taça será formada por três atletas de linha e um goleiro. Essa adaptação foi necessária por causa do tamanho da quadra onde será disputada a competição.
Além disso, o torneio tem outros diferencias, como a montagem das equipes, que serão formuladas na hora pelos capitães, que serão definidos com base no número de participantes. Com equipes mistas, o certame terá times das categorias adulto e infantil e conta com a expectativa da participação de atletas de fora do Espírito Santo.
“Tenho muita esperança no crescimento do esporte aqui no Estado, principalmente com a participação das crianças. Temos um projeto com aulas de hóquei que acontecem na quadra da Guarderia (Vitória), em São Mateus e Cariacica. Estamos vendo o crescimento e a continuação do esporte no Espírito Santo. Também fico muito feliz em ver muitas meninas praticando, porque durante muito tempo, eu fui a única mulher jogando no Espírito Santo. Nossas crianças voltaram agora campeãs do Campeonato Mineiro, então para mim, ver o esporte atingindo a nova geração é gratificante”, destacou a advogada e jogadora de hóquei Raquel Barros