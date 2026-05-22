Taça Vitória de Hockey Inline 3x3 chega à segunda edição em junho





“Tenho muita esperança no crescimento do esporte aqui no Estado, principalmente com a participação das crianças. Temos um projeto com aulas de hóquei que acontecem na quadra da Guarderia (Vitória), em São Mateus e Cariacica. Estamos vendo o crescimento e a continuação do esporte no Espírito Santo. Também fico muito feliz em ver muitas meninas praticando, porque durante muito tempo, eu fui a única mulher jogando no Espírito Santo. Nossas crianças voltaram agora campeãs do Campeonato Mineiro, então para mim, ver o esporte atingindo a nova geração é gratificante”, destacou a advogada e jogadora de hóquei Raquel Barros