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Hóquei

Taça Vitória de Hockey Inline 3x3 chega à segunda edição em junho

Competição acontecerá nos dias 13 e 14 de junho na Quadra da Guarderia, em Vitória

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2026 às 19:03
Raquel Barros, jogadora de Hóquei
João Pedro
Com o crescimento do Hockey Inline como modalidade em terras capixabas, Vitória vai receber mais uma edição de um dos torneios do esporte. Destinada à adultos e crianças, a Taça Vitória de Hockey Inline 3X3 acontecerá nos dias 13 e 14 de junho na Quadra da Guarderia, em Vitória.


O campeonato recebe esse nome porque diferente do hóquei oficial, no qual cada time tem quatro jogadores de linha e um goleiro, cada equipe que vai disputar a Taça será formada por três atletas de linha e um goleiro. Essa adaptação foi necessária por causa do tamanho da quadra onde será disputada a competição.


Além disso, o torneio tem outros diferencias, como a montagem das equipes, que serão formuladas na hora pelos capitães, que serão definidos com base no número de participantes. Com equipes mistas, o certame terá times das categorias adulto e infantil e conta com a expectativa da participação de atletas de fora do Espírito Santo.


“Tenho muita esperança no crescimento do esporte aqui no Estado, principalmente com a participação das crianças. Temos um projeto com aulas de hóquei que acontecem na quadra da Guarderia (Vitória), em São Mateus e Cariacica. Estamos vendo o crescimento e a continuação do esporte no Espírito Santo. Também fico muito feliz em ver muitas meninas praticando, porque durante muito tempo, eu fui a única mulher jogando no Espírito Santo. Nossas crianças voltaram agora campeãs do Campeonato Mineiro, então para mim, ver o esporte atingindo a nova geração é gratificante”, destacou a advogada e jogadora de hóquei Raquel Barros

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