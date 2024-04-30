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Mercado de trabalho

Desemprego no país sobe a 7,9% no primeiro trimestre de 2024

IBGE associa avanço ante o final de 2023 a comportamento sazonal; analistas esperavam taxa maior, de 8,1%
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2024 às 10:35

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 10:35

RIO DE JANEIRO - A taxa de desemprego do Brasil avançou a 7,9% no primeiro trimestre de 2024, após marcar 7,4% nos três meses finais de 2023, indicou nesta terça-feira (30) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam taxa de 8,1% para o período de janeiro a março deste ano.
Conforme o IBGE, o número de desempregados foi de 8,6 milhões no primeiro trimestre. O contingente era de 8,1 milhões nos três meses finais de 2023.
Os afastamentos do trabalho representam 15,31% dos 136 mil servidores municipais no ES
A população considerada desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação Crédito: Divulgação
A população considerada desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação e que seguem à procura de oportunidades. Quem não está buscando vagas, mesmo sem ter emprego, não faz parte desse contingente nas estatísticas oficiais.
Os dados divulgados nesta terça integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).
O levantamento do IBGE contempla tanto atividades formais quanto informais. Ou seja, abrange desde os empregos com carteira assinada e CNPJ até os populares bicos.
Tradicionalmente, o início de ano é marcado pelo aumento do desemprego. A busca por vagas costuma ser impulsionada por fatores como o término de vagas temporárias de final de ano.
Após a crise da pandemia, o mercado de trabalho mostrou retomada no Brasil, com abertura de empregos e aumento da renda média. Analistas ainda veem um cenário positivo para 2024, mas com alguma perda de ritmo dos indicadores.

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