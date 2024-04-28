Do gótico ao infantil: veja os estilos de brechós que estão em alta no ES

Luciana Bellucio, proprietária do Frida Brechó Crédito: Fernando Madeira

Os brechós da Grande Vitória têm apostado em atingir os mais diferentes públicos com peças de qualidade e estilos únicos. Tem do gótico ao infantil, para agradar a todos os gostos. E a ideia preconceituosa de que em brechó só tem roupas e acessórios fora de moda e desgastadas está ficando para trás.

Prova disso é que de, no Espírito Santo, existem cerca de 4.120 estebelecimentos desse tipo — mais da metade (2.617) somente na Grande Vitória, segundo dados do Junta Comercial do Estado.

Com a onda da moda sustentável, consumidores, como Lorrany Martins, têm investido em roupas reutilizadas para encontrar peças de qualidade e a um preço acessível.

Lorrany Martins, jornalista, gosta de comprar roupas em brechós Crédito: Arquivo Pessoal

"No brechó, além de ser mais barato, a gente trabalha a moda sustentável. E gosto de pensar também nas pessoas que usaram aquela roupa antes de mim, que histórias viveram, onde aquelas peças passaram. Tenho peças de roupas que foram a lugares que nunca fui na vida! " Lorrany Martins - Jornalista

Para Luciana Bellucio, do Frida Brechó, essa tendência mundial pode transformar positivamente a todos. “Eu convido a você que pensa isso a entrar nesse mundo e conhecer de mente aberta. Só assim traremos uma mudança para a natureza, para a indústria, para seu estilo de vida e para o mundo.”

Aproveitando o convite, A Gazeta traz uma lista dos estilos que estão em alta nos brechós para você saber onde renovar seu guarda-roupa. Confira!

Gótico e ligado no meio ambiente

O estilo gótico é marcante, mas pouco comum, o que pode tornar encontrar roupas um desafio para quem se identifica com essa tendência. E não é porque são "das trevas" que os góticos não se importam com meio ambiente e a moda sustentável. O Black Cake, brechó online de Vila Velha, traz os looks mais alternativos para quem curte tons de preto, veludo e couro.

Black Cake brechó

Local: Vila Velha

Funcionamento: On-line / - informações via direct

através do Instagram - informações via direct

Para todos os corpos

Muitas vezes, pessoas gordas têm dificuldade para encontrar roupas estilosas, confortáveis e com um preço acessível. Esse foi o caso de Lorrany Martins, que sempre se sentiu intimidada em lojas físicas e, por isso, acabou se tornando uma cliente assídua de brechós on-line.

“Comprar roupas sempre foi uma questão para mim, que sou gorda. Costumava comprar na internet, para evitar o preconceito nas lojas físicas. Foi nessas buscas que comecei a achar brechós em outros Estados, com roupas que sempre quis usar, mas não achava aqui no Espírito Santo, até encontrar a Choque Size. Me apaixonei pelo brechó plus size! São roupas lindas, joviais, sensuais, descoladas, por um preço maravilhoso!”, conta a jornalista de 35 anos.

Responsável pela criação do brechó on-line, Raquel Sardenberg tem como foco justamente pessoas como Lorrany. O foco da marca é fugir do padrão encontrado nas vitrines, com peças dos tamanhos 46 ao 58.

O brechó Choque Size de Vila Velha trabalha com peças plus size que vão do 46 ao 58. Crédito: Divulgação/ Raquel Sardenberg

“Sempre me identifiquei com a moda, mas criar a Choque Size me ajudou na minha aceitação e passei a entender o consumo sustentável, contribuindo assim para o aumento da minha consciência ambiental. Atualmente, temos 28 mulheres de diferentes lugares do Brasil que desapegam tanto modelos novos quanto usados em bom estado. Trabalhamos e selecionamos peças de todos os estilos, tanto para um evento formal, como para a informalidade,” afirma a empreendedora.

Choque Size

Local: Vila Velha

Funcionamento: On-line / através do Instagram e Whatsapp .



Estilo desde a infância

As mamães e papais que querem economizar — e ainda manter o pequeno estiloso — podem se aventurar nesse mundo e garimpar nos brechós infantis. Na Grande Vitória, há diversas opções como Cresci Perdi, com unidades em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. E, quando as roupas, ficarem pequenas, os pais podem praticar o desapego nessas mesmas lojas.

Cresci perdi

Local: Vitória , Vila Velha , Cariacica e Serra

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e sábado das 9h às 14h



Roupas de marca

E quem acha que não vai encontrar peças de luxo em brechós está bem enganado. Na verdade, Luciana, proprietária do Frida Brechó, garante que essas lojas podem ser a oportunidade ideal para quem busca vestuário e acessórios de grife sem ter que pagar uma fortuna por eles.

“Oferecer roupas de marcas a consumidores que, normalmente, não teriam acesso a elas é muito gratificante. Além disso, ajudamos aquelas pessoas que querem desapegar das peças, mas não sabem o que fazer”, destaca a empreendedora, que comanda o local há mais de seis anos.

Luciana Bellucio, proprietária do Frida Brechó Crédito: Fernando Madeira

A Frida Brechó trabalha com roupas de marcas renomadas no mercado e com uma curadoria criteriosa para garantir a qualidade das peças. “Na curadoria, eu sou muito exigente. Aqui só aceitamos peças pouquíssimo usadas, sem cheiro e nada de roupa velha! Eu costumo agendar um horário com a pessoa que quer desapegar, conversamos sobre valores e sobre as roupas e depois analiso com calma cada peça", explica Luciana.

Frida Brechó

Local: Rua Major Clarindo Fundão, 156 Sala 201, Praia do Canto. Do lado da praça San Martin, Vitória

Funcionamento: Segunda a sexta-feira de 12h às 18h; sábado de 10h às 13h



Looks para festa

Todos querem arrasar em uma festa, mas nem todo mundo pretende gastar muito com uma roupa que, provavelmente, será usada poucas vezes. Por isso, o brechó on-line Bela de Novo aposta em looks para quem está em busca de um vestido de festa a um valor acessível.