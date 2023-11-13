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Inovação

Empreendedores da periferia vão mostrar ideias de negócios em evento no ES

A primeira edição do Expo Favela Innovation em território capixaba será realizada nos dias 24 e 25 de novembro, em Santa Lúcia, com entrada gratuita; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 nov 2023 às 15:28

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 15:28

A Expo Favela é um evento que promove, em vários Estados, o encontro de empreendedores das favelas e periferias com oportunidades “do asfalto
A Expo Favela é um evento que promove, em vários Estados, o encontro de empreendedores das favelas e periferias com oportunidades “do asfalto" Crédito: Cufa/Divulgação
Empreendedores e startups de favelas e periferias do Espírito Santo terão a chance de expor e criar negócios em Vitória, na próxima semana. A primeira edição do Expo Favela Innovation em território capixaba será realizada nos dias 24 e 25 de novembro, em Santa Lúcia, com entrada gratuita.
O evento, organizado pela Central Única das Favelas (Cufa), promove, em vários Estados brasileiros, o encontro de empreendedores das favelas e periferias com oportunidades “do asfalto”.
“É  juntar a expertise que o ‘asfalto’ tem — os empresários, os comerciantes, os palestrantes — com a expertise do que a favela faz”, ressalta o presidente da Cufa no Espírito Santo, Gabriel Costa.
Já são mais de 50 expositores confirmados até o momento, e, segundo Costa, dez deles serão convidados a participar da fase nacional da Expo Favela, prevista para acontecer em São Paulo.
“É um projeto de empreendedorismo da base da pirâmide, voltado para as pessoas que moram nas favelas e periferias de fato. Estamos falando de ideias criativas, startups, negócios sociais no geral. E é um evento livre. Além das exposições, teremos shows musicais, oficinas, mentorias. Serão dois dias de uma programação intensa.”
A programação da feira inclui, entre outros momentos:
  • palestras
  • painéis de debates
  • workshops
  • rodadas de negócios
  • pitches de startups
  • cursos
  • podcast ao vivo
  • shows
  • desfile de moda
  • lançamento de livros
Programação geral da ExpoFavela Innovation ES
Programação geral da Expo Favela Innovation ES Crédito: Caroline Freitas
O período de inscrições para empreendedores e mentores já foi encerrado, entretanto, o evento é aberto ao público, e visitantes podem se credenciar no local.

Expo Favela Innovation Espírito Santo

  • Datas: 24 e 25 de novembro
  • Horário: das 9h às 20h
  • Local: Centro de Eventos Ferrari - Rua Constante Sodré, 540, Santa Lúcia, Vitória- ES
  • Entrada gratuita.

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