Empreendedores da periferia vão mostrar ideias de negócios em evento no ES

A Expo Favela é um evento que promove, em vários Estados, o encontro de empreendedores das favelas e periferias com oportunidades “do asfalto" Crédito: Cufa/Divulgação

Empreendedores e startups de favelas e periferias do Espírito Santo terão a chance de expor e criar negócios em Vitória , na próxima semana. A primeira edição do Expo Favela Innovation em território capixaba será realizada nos dias 24 e 25 de novembro, em Santa Lúcia, com entrada gratuita.

O evento, organizado pela Central Única das Favelas (Cufa), promove, em vários Estados brasileiros, o encontro de empreendedores das favelas e periferias com oportunidades “do asfalto”.

“É juntar a expertise que o ‘asfalto’ tem — os empresários, os comerciantes, os palestrantes — com a expertise do que a favela faz”, ressalta o presidente da Cufa no Espírito Santo, Gabriel Costa.

Já são mais de 50 expositores confirmados até o momento, e, segundo Costa, dez deles serão convidados a participar da fase nacional da Expo Favela, prevista para acontecer em São Paulo.

“É um projeto de empreendedorismo da base da pirâmide, voltado para as pessoas que moram nas favelas e periferias de fato. Estamos falando de ideias criativas, startups, negócios sociais no geral. E é um evento livre. Além das exposições, teremos shows musicais, oficinas, mentorias. Serão dois dias de uma programação intensa.”

A programação da feira inclui, entre outros momentos:

palestras

painéis de debates

workshops

rodadas de negócios

pitches de startups

cursos

podcast ao vivo

shows

desfile de moda

lançamento de livros

Programação geral da Expo Favela Innovation ES Crédito: Caroline Freitas

O período de inscrições para empreendedores e mentores já foi encerrado, entretanto, o evento é aberto ao público, e visitantes podem se credenciar no local.

Expo Favela Innovation Espírito Santo