O segredo de espetinho capixaba feito sem carvão que ganhou prêmio nacional

João Victor ganhou prêmio por apresentar espetinho feito em churrasqueira que não utiliza carvão Crédito: Vitor Jubini

Ser empreendedor exige vencer inúmeros desafios e ter criatividade. Foi assim com João Victor da Conceição. Há 5 anos, o morador da Serra apostou na venda de espetinhos de carnes variadas feitos na brasa, em um ponto comercial em Barcelona, na Serra. Mas a fumaça gerada pelo carvão durante a produção do churrasquinho passou a afetar a saúde dele.

A solução foi trocar a churrasqueira do estabelecimento para um modelo a gás, emitindo menos CO² (gás carbônico) e contribuindo para o bem-estar dos funcionários e também para o meio ambiente.

Graças a essa iniciativa, o empreendedor de 32 anos ganhou o Prêmio Academia Assaí, na categoria especial de Tecnologia, em São Paulo, em 6 de outubro. A competição, que premiou empreendedores da área de alimentação, contou com mais de 20 mil inscritos de todo o Brasil.

João Victor ganhou o Prêmio Academia Assaí, na categoria especial de Tecnologia Crédito: Acervo pessoal

“No início da espetaria, tínhamos muitos problemas com a fumaça. Eu desenvolvi alguns problemas de saúde, além da questão do tempo, já que há uma demora até acender a brasa no carvão. Então, procurei uma solução para melhorar o processo sem perder a qualidade e o sabor. Encontrei essa churrasqueira, que testei e aprendi a manusear por conta própria. Foi um investimento que trouxe qualidade de vida para os funcionários e sabor para o consumidor“, contou João Victor, dono do Espetinho VIP, que faturou R$ 3 mil na premiação.

O empreendedor impressionou os jurados com sua apresentação, logo em sua primeira participação na competição.

“Não conhecia a premiação. Então, foi uma novidade para mim. Me inscrevi pela internet e foi uma experiência maravilhosa. Além do reconhecimento, pude conhecer muita gente da área e ter essa troca de experiências” afirmou o empreendedor, que teve contato durante o evento com o chef Rodrigo Oliveira, do premiado restaurante Mocotó, de São Paulo.

João Victor teve contato com o renomado chef Rodrigo Oliveira durante o evento Crédito: Acervo pessoal

Em sua apresentação, o empreendedor da Serra defendeu a não utilização de carvão ou madeira em sua churrasqueira, utilizando um modelo a gás pouco poluente, que emite menos CO², evitando a inalação de gases tóxicos como monóxido de carbono e a fuligem e o desenvolvimento de problemas respiratórios.

“Mesmo utilizando essa tecnologia, houve uma preocupação em manter a qualidade do produto, como a defumação e a suculência dos espetinhos. Em alguns testes, vimos que era possível manter o padrão Espetinho VIP, utilizando essa tecnologia na empresa para cuidar da nossa saúde e, ao mesmo tempo, contribuir com a natureza e a camada de ozônio”, ressaltou João.

O Espetinho VIP começou como um sonho para João Victor, que sempre teve vontade de empreender e é amante de churrasco.

João Victor da Conceição prepara churrasquinho sem utilizar carvão Crédito: Vitor Jubini

“Comecei em 2018 e sempre tive vontade de empreender, mas não sabia com o quê. Sempre gostei de fazer churrasco. Assumia a churrasqueira em todos os eventos de família. Então, aproveitei uma mudança de emprego para tomar uma atitude que me levasse mais perto daquilo que realmente me faz feliz. Reformei um espaço cedido pelos meus tios e comecei com a venda de espetinhos na brasa”, conta.

Com uma jornada de reviravoltas , o empreendedor se viu atingido pela crise financeira durante a pandemia da Covid-19. Passada a fase crítica do vírus, decidiu voltar ao negócio de forma diferente.