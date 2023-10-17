Prêmio Anchieta Arte e Cultura 2023 abre inscrições nesta quarta (18)

Prêmios variam entre R$ 5 e 20 mil Crédito: Pixabay

O edital do Prêmio Anchieta Arte e Cultura, que visa incentivar o desenvolvimento da arte e promover a diversidade cultural no município, será lançado nesta quarta-feira (18). As inscrições são exclusivas para moradores de Anchieta e vão de 18 de outubro a 6 de novembro.

Os valores dos prêmios variam entre R$ 5 mil e 20 mil, somando um total de R$ 140 mil investidos em recursos do município e da União. O projeto, criado em 2011, premiará fazedores de cultura que estão no mercado há mais de 10 anos. No ano passado, foi possível concorrer em sete categorias : Artesanato, Artes Cênicas, Música, Literatura, Audiovisual, Cultura Popular Tradicional e Artes Integradas.

Segundo a gerente de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta, Maria Fernanda Barros, o prêmio é uma ferramenta de grande incentivo às artes e cultura na cidade. O lançamento será feito às 18h, no CEU das Artes, próximo ao Corpo de Bombeiros, no bairro Guanabara.