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Teatro

Musical sobre Clara Nunes tem ingressos distribuídos a partir desta terça (17)

"Uma Declaração de Amor - 40 Anos de Saudades", com Bruna Pazinato, terá sessões de sexta (20) a domingo (22) no Teatro Universitário, na Ufes. Veja como ganhar um par de convites
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 12:23

"Uma Declaração de Amor - 40 Anos de Saudades" será encenado em Vitória de sábado (20) a domingo (22) Crédito: Arthur Quintella
Uma das vozes mais celebradas da MPB - chamada de "Sabiá" por vários compositores -, Clara Nunes nos deixou há quatro décadas. Em sua homenagem, chega a Vitória o musical "Uma Declaração de Amor - 40 Anos de Saudades", com apresentações sexta (20), sábado (21) e domingo (22), no Teatro Universitário, com sessões gratuitas. A montagem faz parte do projeto Diversão e Arte, patrocinado pela ArcelorMittal.
Por falar em ingresso 0800, os convites para o espetáculo começam a ser distribuídos nesta terça (17), na bilheteria do teatro, a partir das 14h. Para garantir sua entrada, basta doar 1kg de alimento não perecível (exceto sal, açúcar e leite longa vida). 
"Uma Declaração de Amor" apresenta a trajetória de Clara Nunes após 40 de sua partida por complicações de um procedimento cirúrgico. A narrativa traz momentos marcantes da vida e da carreira da cantora mineira, como seus maiores sucessos, participações nos programas de televisão e sua inesgotável fé.
No elenco, Bruna Pazinato, como Clara Nunes, Bruna Campello, como Hebe Camargo, e Gilson Gomes, como Chacrinha. O roteiro e a direção são de Francisco Nery e a direção musical de Nico Rezende.

TRAJETÓRIA

Com mais de 40 músicas interpretadas por Bruna Pazinado, "Uma Declaração de Amor" traça uma linha do tempo da vida e da carreira de uma das maiores cantoras e compositoras do país. A montagem resgata apresentações de Clara Nunes nos programas de TV de Hebe Camargo e Chacrinha, além de sua devoção a Santa Clara, Santa Bárbara, São Jorge e São Francisco de Assis. 
Com direção musical de Nico Rezende, o espetáculo traz mais de 42 músicas divididas em 21 números musicais na voz de Bruna Pazinato. Em uma hora e meia no palco, a cantora e atriz interpreta os maiores sucessos de Clara Nunes, como "O Mar Serenou", "Conto de Areia", "Tristeza, Pé no Chão", "Guerreira" e "Ê Baiana". 
Para interpretar Clara, Bruna Pazinato conta que viveu meses de intensa imersão na vida da cantora. "Assisti a muitos vídeos, clipes, imagens e reportagens de amigos que a conheciam por trás das câmeras. Também ouvi entrevistas, estudei músicas e busquei entender suas paixões. Entrei em contato com a areia do mar para trazer comigo a energia de Clara. Ela foi uma mulher potente, grandiosa, sensível e de muita fé", conta Bruna.

"UMA DECLARAÇÃO DE AMOR - 40 ANOS DE SAUDADES"

  • QUANDO: Sexta (20), sábado (21) e domingo (22) 
  • HORÁRIOS: Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 17h, presença de intérprete de libras no domingo
  • ONDE: Teatro Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Capacidade: 615 lugares
  • RETIRADA DE INGRESSOS: Os ingressos começam a ser distribuídos nesta terça (17), a partir das 14h, na bilheteria do teatro. É necessário doar 1kg de alimento não perecível (exceto sal, açúcar e leite longa vida) para garantir a sua entrada. 

Correção

18/10/2023 - 10:28
A matéria informava que um quilo de alimento garantiria um par de ingressos. O correto é um quilo de alimento por ingresso. O texto foi corrigido.

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