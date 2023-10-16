Peça "Hermanoteu na Terra de Godah" é adiada no ES para dezembro

Hemanoteu (Ricardo Pipo) e Isaac (Welder Rodrigues) em cena da peça "Hermanoteu na Terra de Godah" Crédito: Nicolau ElMoor / Divulgação

O espetáculo "Hermanoteu na Terra de Godah", da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, que seria apresentado no último sábado (14), em Vitória, precisou ser adiado para dezembro. Segundo a assessoria da produtora local, as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no último fim de semana impediram um dos atores do elenco a chegar no Espírito Santo para a apresentação no Centro de Convenções.

"Devido às fortes chuvas no Rio de Janeiro e voos cancelados, o ator Ricardo Pipo (Hermanoteu), do elenco da Cia Os Melhores do Mundo, não conseguiu chegar em Vitória para se apresentar neste sábado, dia 14, a peça ‘Hermanoteu na Terra de Godah’. Por esse motivo, a produção local junto com a Cia de Teatro decidiu adiar a peça e a nova data já foi marcada e será dia 03 de dezembro, no mesmo local, no Centro de Convenções de Vitória, com sessão às 20h", diz trecho da nota.

De acordo com a organização, o ingresso do último fim de semana será válido para a nova data. Quem não conseguir comparecer, pode solicitar o reembolso do valor da entrada por meio do site www.ingressodigital.com.

A PEÇA

Criada em 1995, reverenciada pelo público e ainda extremamente atual, a peça completa 28 anos na estrada e é uma das peças de teatro brasileiras há mais tempo em cartaz. Essa despretensiosa sátira aos antigos filmes sobre o Antigo Testamento se utiliza de notórios fatos e personagens históricos para fazer humor com o dia a dia da nossa realidade. A Cia. ainda tem o orgulho de contar com a luxuosa e divertida participação de Chico Anysio, que interpreta Deus com textos em off.

E em Vitória, como sempre costumam fazer em suas apresentações, o roteiro terá um toque capixaba no palco. O grupo acrescenta temas em evidência no Brasil e no mundo, além de citações e gírias específicas das cidades em que estão se apresentando, ou seja, interações com o público que só o capixaba raiz irá identificar.

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