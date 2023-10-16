Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Peça "Hermanoteu na Terra de Godah" é adiada no ES para dezembro
Teatro

Peça "Hermanoteu na Terra de Godah" é adiada no ES para dezembro

Fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro atrapalharam a chegada de um ator do elenco para a apresentação do último fim de semana em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 14:06

Hemanoteu (Ricardo Pipo) e Isaac (Welder Rodrigues) em
Hemanoteu (Ricardo Pipo) e Isaac (Welder Rodrigues) em cena da peça "Hermanoteu na Terra de Godah" Crédito: Nicolau ElMoor / Divulgação
O espetáculo "Hermanoteu na Terra de Godah", da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, que seria apresentado no último sábado (14), em Vitória, precisou ser adiado para dezembro. Segundo a assessoria da produtora local, as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no último fim de semana impediram um dos atores do elenco a chegar no Espírito Santo para a apresentação no Centro de Convenções.
"Devido às fortes chuvas no Rio de Janeiro e voos cancelados, o ator Ricardo Pipo (Hermanoteu), do elenco da Cia Os Melhores do Mundo, não conseguiu chegar em Vitória para se apresentar neste sábado, dia 14, a peça ‘Hermanoteu na Terra de Godah’. Por esse motivo, a produção local junto com a Cia de Teatro decidiu adiar a peça e a nova data já foi marcada e será dia 03 de dezembro, no mesmo local, no Centro de Convenções de Vitória, com sessão às 20h", diz trecho da nota.
De acordo com a organização, o ingresso do último fim de semana será válido para a nova data. Quem não conseguir comparecer, pode solicitar o reembolso do valor da entrada por meio do site www.ingressodigital.com.

A PEÇA

Criada em 1995, reverenciada pelo público e ainda extremamente atual, a peça completa 28 anos na estrada e é uma das peças de teatro brasileiras há mais tempo em cartaz. Essa despretensiosa sátira aos antigos filmes sobre o Antigo Testamento se utiliza de notórios fatos e personagens históricos para fazer humor com o dia a dia da nossa realidade. A Cia. ainda tem o orgulho de contar com a luxuosa e divertida participação de Chico Anysio, que interpreta Deus com textos em off.
E em Vitória, como sempre costumam fazer em suas apresentações, o roteiro terá um toque capixaba no palco. O grupo acrescenta temas em evidência no Brasil e no mundo, além de citações e gírias específicas das cidades em que estão se apresentando, ou seja, interações com o público que só o capixaba raiz irá identificar.

SERVIÇO:

  • TURNÊ HERMANOTEU NA TERRA DE GODAH, DA CIA OS MELHORES DO MUNDO
  • Quando: 03 de dezembro, às 20h
  • Onde: Centro de Convenções de Vitória - Rua Constante Sodre, 157 - Vitória/ES
  • Classificação Indicativa: 16 anos
  • Ingressos: de R$ 45 a R$ 140 pelo site ingressodigital.com

Veja Também

Réveillon 2024: veja as cidades do ES que terão queima de fogos e shows

Exposição traz a Vitória uma das maiores coleções de arte contemporânea do Brasil

Vaquinhas do CowParade ES são reunidas em exposição em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados