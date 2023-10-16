Vaquinhas do CowParade ES são reunidas em exposição em Vitória

Após um mês dando mais cor e vida para as ruas de Vitória e Vila Velha, as 62 vaquinhas da CowParade ganharam um novo endereço: o bairro Enseada do Suá. A partir desta segunda-feira (16), os capixabas poderão conferir de perto as esculturas em diferentes ambientes no Shopping Vitória e no Parque Cultural Reserva Vitória, localizado atrás do mall. As obras irão permanecer em exposição para o público até o dia 31 de outubro.

