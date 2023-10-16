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Leilão

Vaquinhas do CowParade ES são reunidas em exposição em Vitória

Esculturas serão expostas a partir desta segunda-feira (16), no Shopping Vitória e no Parque Cultural Reserva Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 13:50

Vaquinhas da CowParede serão expostas no Shopping Vitória, a partir desta segunda-feira (16)
Vaquinhas serão expostas no Shopping Vitória, a partir desta segunda-feira (16) Crédito: Monica Zorzanelli
Após um mês dando mais cor e vida para as ruas de Vitória e Vila Velha, as 62 vaquinhas da CowParade ganharam um novo endereço: o bairro Enseada do Suá. A partir desta segunda-feira (16), os capixabas poderão conferir de perto as esculturas em diferentes ambientes no Shopping Vitória e no Parque Cultural Reserva Vitória, localizado atrás do mall. As obras irão permanecer em exposição para o público até o dia 31 de outubro.
Essa será mais uma oportunidade de apreciar as vaquinhas que retratam a cultura do Espírito Santo antes delas irem a leilão. Em seu primeiro ano no estado, a 14ª edição do maior evento de arte urbana do mundo irá beneficiar a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) e Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC).
Ao todo, serão leiloadas 61 esculturas, das 62 expostas, assinadas por artistas plásticos do Estado, com lance mínimo de R$ 7 mil. O evento acontecerá nos formatos virtual e presencial, no próximo dia 9 de novembro, às 20h. Os lances prévios já podem ser feitos, por qualquer pessoa física ou jurídica, de qualquer lugar do mundo, após o cadastramento na plataforma do leiloeiro Roberto Magalhães Gouvêa.

CowParade traz 62 vaquinhas espalhadas por Vitória e Vila Velha

SERVIÇO:

  • EXPOSIÇÃO DAS ESCULTURAS DA COWPARADE ES
  • Onde: Shopping Vitória e Parque Cultural Reserva Vitória
  • Quando: de 16 a 31 de outubro
  • Entrada gratuita

  • LEILÃO DAS VAQUINHAS DA COWPARADE ES
  • Quando: 9 de novembro, às 20h. Os lances prévios já podem ser feitos na plataforma Roberto Magalhães Gouvêa
  • Valor: A partir de R$ 7 mil cada escultura

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