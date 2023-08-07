CowParade Vitória - Vila Velha anuncia artistas capixabas selecionados

Starley foi o responsável por pintar a vaca que abriu as inscrições para a exposição CowParade Vitória/Vila Velha Crédito: Sérgio Silva

A CowParade Vitória e Vila Velha divulgou na manhã desta segunda-feira (7) os 55 nomes, incluindo artistas solos e coletivos, que vão participar, da 14ª edição do maior evento global de arte de rua no Brasil. A mostra acontece entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro.

O Comitê Julgador, formado por especialistas em arte e folclore capixaba, avaliou 396 projetos. Entre os artistas que vão assinar as esculturas no formato de vaca na mostra capixaba, estão nomes como Heidi Liebermann, Ale Gabeira, Kleber Galveas, Júlio Tigre, Handerson Chic, Ivan Coelho e Angela Gomes, só para citar alguns.

Starley Bonfim, artista do coletivo FG Crew e um dos criadores do Festival de Graffiti do Espírito Santo (ORIGRAFFES) foi o criador da primeira vaquinha capixaba, pintada ao vivo no evento que marcou a abertura das inscrições, em julho último.

Dentre os projetos selecionados, 26 são de artistas residentes em Vitória e 12 de Vila Velha. Também customizarão uma vaquinha na mostra capixaba artistas da Serra, de Cariacica, Guarapari e Venda Nova do Imigrante. Veja a lista completa de selecionados no www.cowparade.com.br

Como parte do seu legado, a exposição também contará com a participação de quatro escolas da Grande Vitória, que vão pintar suas vaquinhas. Ao final da mostra, será promovido um leilão beneficente de todas obras, em prol de três instituições sociais do estado do Espírito Santo - Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) e Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC).

A SELEÇÃO

De acordo com o Comitê Julgador, formado por Lincoln Guimarães Dias, artista visual e professor do Departamento de Artes da UFES; a mestre em artes visuais, Flávia Dalla Bernardina; a diretora de projetos da Matias Brotas Arte Contemporânea, Lara Brotas; Rita Rocio Tristão, arquiteta e diretora da CASACOR ES; e o carnavalesco Osvaldo Garcia, o talento artístico dos capixabas e a qualidade excepcional dos projetos recebidos tornaram a avaliação um grande desafio.

“Os projetos estão incríveis e fiquei encantada com vários deles. O processo de escolha não foi fácil. Mas podemos dizer que a cultura capixaba está muito bem representada nos projetos selecionados para a CowParade Vitória-Vila Velha”, revela Rita Tristão, diretora da CASACOR ES, que participou do júri.

“Fiquei muito surpresa com a diversidade de obras, que vão representar não só a nossa cultura local, mas também a peculiaridade de cada artista”, destacou Flávia Dalla Bernardina, que também compôs o grupo de jurados.