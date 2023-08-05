TV Gazeta promove "Fuzuê", nova novela da Rede Globo, com ação em Cariacica

Will Loyola comandou uma ação promocional da TV Gazeta em Cariacica para divulgar nova novela das 19h, "Fuzuê" Crédito: TV Gazeta

Junte um grande mistério, duas mulheres fortes, uma mãe desaparecida, uma pitada de amor, tesouros e uma loja muito engraçada. Está pronto o fuzuê! Claro que essa loucura da abertura do texto é para dizer que em 14 de agosto estreia na TV Gazeta a nova trama das 19h, "Fuzuê", uma comédia romântica que promete arrancar boas risadas.

E teve promo da novela no ES, sim! A TV Gazeta montou nesta quinta (3), em Campo Grande, Cariacica, a lojinha Fuzuê capixaba para brincar com o público, sob a batuta de Will Loyola. As pessoas que passaram pela loja adivinharam o preço dos produtos do e ganharam brindes exclusivos da nova novela.

Votando a falar de "Fuzuê", a história se desenrola entre duas mulheres fortes e cheias de personalidade: Luna, interpretada por Giovana Cordeiro, e Preciosa, vivida por Marina Ruy Barbosa. Enquanto Luna é uma mulher simples e carismática, que busca desvendar o paradeiro de sua mãe desaparecida, a ex-cantora Maria Navalha (Olivia Araújo), Preciosa é uma poderosa empresária, dona de uma joalheria, que se vê diante de um dilema inesperado ao descobrir a existência de uma irmã, Luna, com quem terá que dividir sua fortuna, incluindo um tesouro escondido.

Marina Ruy Barbosa comentou sobre seu retorno às novelas da Rede Globo. "Cresci na televisão fazendo novelas, então é algo que sou completamente apaixonada. A Preciosa é realmente icônica. É uma vilã capaz de tudo, mas que tem esse tom cômico".

REVIRAVOLTA

E se você achava que essa trama estava cheia de confusões, espere até conhecer Nero de Braga e Silva, o dono da loja Fuzuê, interpretado por Edson Celulari.

A loja é uma mistura de brasilidade e cafonice, com uma decoração tropical e multicolorida que divide opiniões. Dentre as atrações do local, que tem como foco a venda de produtos típicos regionais, um trono de abacaxi (!) se tornou o point do espaço para registros divertidos. É nesse cenário excêntrico que as peças desse quebra-cabeça se encontram, já que Maria Navalha foi vista pela última vez na Fuzuê, dando início a uma verdadeira saga em busca de respostas.

"Nero é um personagem incrível, que transborda coração, amor, brasilidade e energia. É também muito impulsivo e forte. Briga por aquilo que ele tem, que é a Fuzuê", ressalta Edson Celulari.