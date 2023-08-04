Thiago Martins apresenta turnê "Quintal do TG" em Vitória

É impressionante como a vida dá voltas! Nunca imaginei ser amigo de Jorge Aragão, Arlindo Cruz e do Zeca. Hoje, através do samba e da minha arte, sou amigo dos três e sou muito feliz em ter feito essa homenagem para eles em vida. Tenho uma admiração enorme não só por eles, mas por todos que passaram pelo Quintal e tenho certeza que eles ficaram felizes pela homenagem. Trazer o nome dessas três referências do samba para meu público que vem de uma geração mais nova é de suma importância, pois são obras não podem ser esquecidas. Por isso faço questão de divulgar, são inspirações!