Thiago Martins apresenta turnê "Quintal do TG" em Vitória

Neste sábado (5), Thiago Martins estreia sua turnê do álbum "Quintal do TG" na capital capixaba. O artista chega em Vitória pela primeira vez no Na Vista, na Enseada do Suá, com seu álbum de maior sucesso, considerado um divisor de águas em sua carreira. O show ainda conta com participação de Gustavo Lins e outros convidados.
Lançado em 2021, o Quintal do TG compõe de 28 faixas gravadas no Mirante do Arvrão, no Vidigal (Rio de Janeiro), terra do coração de Martins. Com mais de 2,6 milhões de views no Youtube, o projeto ainda homenageia suas principais inspirações do samba: Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão.
Em bate-papo com HZ, o cantor e ator contou sobre grandes momentos da carreira, além da honra de receber participações de grandes amigos e referências como Xande de Pilares, Chrigor, Leandro Lehart, Arlindinho, Gabi D’ Paula, Grupo Revelação, Mumuzinho, Gustavo Lins e Jorge Aragão nos palcos de sua turnê pelo Brasil.
É MUITO SAMBA!
Ainda com a equipe de HZ o pagodeiro detalhou, entre outros assuntos, a expectativa de se reencontrar com o público do ES, sua paixão pela culinária do Estado (a deliciosa moqueca capixaba) e sua relação com o samba. Confira:
Como é a sensação de estar de volta ao Espírito Santo? Você tem alguma memória do Estado?
Eu adoro Vitória e o Espírito Santo e tenho um carinho gigantesco por essa terra. Sou muito fã da culinária! Amo a moqueca capixaba (risos) e sempre sou muito bem tratado quando retorno a Vitória. Tenho certeza que dessa vez não será diferente.
Como foi produzir Quintal do TG que é de total sucesso e agora estar em uma turnê por todo Brasil apresentando o trabalho?
O Quintal do TG foi um álbum que fiz há dois anos e estou muito feliz com tudo com estamos alcançando, com os resultados, os números, e também saber que Vitória abraçou esse projeto. É um motivo de muito orgulho e tenho certeza que será uma noite inesquecível!
Quais as expectativas pro show? Tem alguma faixa que você anseia para cantar no ES?
As expectativas são sempre as melhores quando se fala de Vitória e de reencontrar esse público que tanto me abraça e me respeita. Estamos ensaiando bastante nos últimos dias por conta da participação desse cara que eu amo, o Gustavo Lins, uma grande referência para mim. Receber Gustavo Lins no "Quintal do TG" em sua primeira edição em Vitória será uma noite mágica!
O que você espera do público capixaba que aguarda pelo show e por uma noite recheada de muita música e samba?
Do público capixaba espero muita animação! Estamos preparando para vocês um show surpreendente com mais de duas horas e meia de duração, com participações maravilhosas! Vai ser uma noite épica em Vitória.
Seu projeto foi uma homenagem a Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. Qual a sua relação com esses cantores e com o samba?
É impressionante como a vida dá voltas! Nunca imaginei ser amigo de Jorge Aragão, Arlindo Cruz e do Zeca. Hoje, através do samba e da minha arte, sou amigo dos três e sou muito feliz em ter feito essa homenagem para eles em vida. Tenho uma admiração enorme não só por eles, mas por todos que passaram pelo Quintal e tenho certeza que eles ficaram felizes pela homenagem. Trazer o nome dessas três referências do samba para meu público que vem de uma geração mais nova é de suma importância, pois são obras não podem ser esquecidas. Por isso faço questão de divulgar, são inspirações!
SERVIÇO
- “QUINTAL DO TG”
- ONDE: Na Vista, Rua Roseni Borges Alvarado, Enseada do Suá, Vitória
- QUANDO: Sábado (5)
- HORÁRIO: A partir das 18h
- INGRESSOS: R$ 160 (inteira 3º lote) e R$ 80 (meia 4º lote), à venda online no site da Le Billet. Pontos de venda físico: Óticas Diniz Shopping Vitória, Óticas Diniz Shopping Vila Velha, Óticas Diniz Shopping Praia da Costa, Loja Origens Shopping Vitória, Loja Origens Shopping Praia da Costa, Loja Origens Shopping Vila Velha, Loja Origens Praia do Canto, Loja Origens Praia de Camburi. Horário de funcionamento: 10h às 22h *exceto domingos, feriados e datas comemorativas/especiais.