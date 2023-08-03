Thiago Brava faz show gratuito na Expo Aracruz 2023; confira programação

Conhecido por vários hits, em especial "Namora Bobo" e "Dona Maria" (confira o video abaixo), este com participação de Jorge, da dupla Jorge & Mateus, em que o clipe ultrapassou a marca de 300 milhões de visualizações no YouTube, Thiago Brava promete colocar os aracruzenses (e o visitantes, claro!) para dançar neste fim de semana.
O goiano é uma das atrações da tradicional Expo Aracruz, que terá eventos gratuitos de quinta (3) a domingo (6), na cidade do Norte do Estado. As atividades acontecem no Parque de Exposições Rubens Pimentel.
Além de shows musicais, o encontro promete praça de alimentação, concursos leiteiros, palestras, workshops e atrações para crianças, como mini fazendinha e parque de diversão.
Na quinta-feira (3), primeira noite, fiéis católicos e evangélicos podem conferir as apresentações de Israel Salazar e Thiago Brado. Na sexta-feira (4), chega a vez da dupla Clayton e Romário embalar o clima sertanejo, que ainda conta com shows de Rickson Maioli e Diego Santana.
No sábado (5), vão se apresentar os artistas Carlinhos Rocha, Léo Lima e Thiago Brava. Já no domingo (6), Léo Mai, Luiza Andrade e a dupla Humberto e Ronaldo prometem fazer o público dançar na última noite de festa.
Tendo um dos rodeios mais badalados do país, a Expo Aracruz também é o "sonho de consumo" (se assim podemos definir) de competidores das modalidades mais tradicionais do esporte. Entre os destaques, temos as categorias de montaria em touro, montaria em cavalo, laço individual, laço em dupla e a prova dos três tambores.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DA 24ª EXPO ARACRUZ
- QUANDO: De quinta (3) a domingo (6), no Parque de Exposições Rubens Pimentel, em São Marcos, Aracruz. Entrada franca
- PROGRAMAÇÃO
- QUINTA-FEIRA (3)
- 07:00: 1º ordenha Concurso Leiteiro
- 09:00: Pesagem e Ultrassom do Gado Guzerá
- 10:00 às 11:00: Palestra na carreta SMARTLAB SENAC - Cuidados na colheita e pós-colheita de Hortifrutigranjeiros
- 10:00 às 11:00: Palestra: Aquaponia - Produção Integrada de Peixes e Vegetais. Palestrante Drº Rafael Vieira de Azevedo - Incaper (UNIDADE MÓVEL)
- 13:00 às 15:00: Talk Delas SENAC, com o tema Valorização e visibilidade da mulher no campo - Projeto mulheres do cacau. Palestrante Drª Alessandra Maria da Silva - Incaper (UNIDADE MÓVEL)
- 18:00 às 21:00: Oficina na carreta SMARTLAB SENAC - Marketing digital para empreendimentos rurais oferecida
- 18:30: Abertura Oficial na Arena de Rodeios
- 19:00: 2º ordenha Concurso Leiteiro
- 19:00: Rodeio Show - Etapa Nacional (Arena de Rodeio)
- 20:00: Apresentação Cultural Italiana (Praça de Alimentação)
- 20:15: Jota Cardoso (Palco Cultural)
- 21:00: Show gospel, com Israel Salazar (palco principal)
- 22:30: Show católico, com Thiago Brado (palco principal)
- SEXTA-FEIRA (4)
- 07:00: 1º ordenha Concurso Leiteiro
- 09:00 às 17:00: Julgamento das Categorias e Campeonato da Ranqueada, Raça de Bovinos – Guzerá
- 10:00 às 11:00: Palestra na carreta SMARTLAB SENAC - Tema pecuária
- 10:00 às 12:00: Melhoria do rebanho através da Fertilização In Vitro para Pecuária de Leite - BRS. Capiaçu: formas de utilização para alimentação animal. Palestrante: Fernanda Zecchin e Almir Vianna
- 13:00: Provas funcionais de Três Tambores, Laço em Dupla do Cavalo Quarto de Milha – na arena de rodeios
- 13:00 às 15:00: Palestra na carreta SMARTLAB SENAC. Conilon: qualidade do pé à xícara. Palestrante: Eng. Agrônomo José Altino Machado Filho - Incaper. Palestra: Potencial de negócios na área de cafeterias e cafés especiais
- 7:00 às 19:00: Carreta SMARTLAB SENAC - Oficina de boas práticas de manipulação de alimentos
- 18:00 às 21:00: Oficina de boas práticas de manipulação de alimentos (UNIDADE MÓVEL)
- 18:30: Rodeio Show Etapa Nacional (Arena de Rodeio)
- 19:00: 2º ordenha Concurso Leiteiro
- 19:30: Apresentação Cultural Indígena (Praça de Alimentação)
- 20:00: Laura Viana (Palco Cultural)
- 20:30: Show com Diego Santana – Palco Principal
- 22:30: Show Nacional com Clayton e Romário - Palco Principal
- 00:00: Show com Rickson Maioli – Palco Principal
- SÁBADO (5)
- 07:00: Abertura do Parque de Exposições
- 07:00: 1º ordenha Concurso Leiteiro
- 09:00 às 13:00: Julgamento de Progênies e Grandes Campeonatos da Ranqueada Raça de Bovinos - Guzerá
- 13:00: Provas funcionais de Três Tambores, Laço em Dupla do Cavalo Quarto de Milha – na arena de rodeios
- 13:00 às 16:00: Carreta SMARTLAB SENAC - Workshop de Agroturismo e mediado e apoiado pelo SEBRAE
- Palestra: Elaboração de Roteiros Turismo Receptivo - SENAC
- Roda de conversa: Apresentação de exemplo de uma propriedade de agroturismo de Aracruz (a definir) – SEBRAE
- Palestra Bem receber o turista – SENAC
- 14:00 às 16:00: Workshop – Cortes especiais de Carnes - Unidade Móvel Frigorifico SENAI
- 19:00: 2º ordenha Concurso Leiteiro
- 19:00 às 21:00: Workshop – Cortes especiais de Carnes - Unidade Móvel Frigorifico SENAI
- 18:30: Rodeio Show Etapa Nacional (Arena de Rodeio)
- 18:45: Apresentação Cultural Afro (Praça de Alimentação)
- 19:00: Zé Júnior (Palco Cultural)
- 20:30: Show com Léo Lima – Palco Principal
- 21:00: Entrega da Premiação do Concurso Leiteiro
- 22:30: Show com Thiago Brava - Palco Principal
- 00:00: Show com Carlinhos Rocha – Palco Principal
- DOMINGO (6)
- 08:00 às 16:00 - Visitação a Carreta SMARTLAB SENAC
- 09:00 às 13:00: Provas funcionais de Três Tambores, Laço em Dupla do Cavalo Quarto de Milha - na arena de rodeios
- 12:00: Adilson e Deosdete - (palco cultural)
- 13:30: Renan Almeida (palco cultural)
- 14:00 às 16:00: Workshop – Cortes especiais de Carnes - Unidade Móvel Frigorifico SENAI
- 15:00: Grupo Só Resenha (palco cultural)
- 16:30: Show com Léo Mai – Palco Principal
- 18:30: Rodeio Show Etapa Nacional (Arena de Rodeio)
- 19:00 às 21:00: Workshop – Cortes especiais de Carnes - Unidade Móvel Frigorifico SENAI
- 20:30: Show com Luiza Andrade – Palco Principal
- 22:30: Show Nacional com Humberto e Ronaldo - Palco Principal