Thiago Brava faz show gratuito na Expo Aracruz 2023; confira programação

Thiago Brava é uma das atrações da Expo Aracruz Crédito: Instagram @thiagobrava

Conhecido por vários hits, em especial "Namora Bobo" e "Dona Maria" (confira o video abaixo), este com participação de Jorge, da dupla Jorge & Mateus, em que o clipe ultrapassou a marca de 300 milhões de visualizações no YouTube, Thiago Brava promete colocar os aracruzenses (e o visitantes, claro!) para dançar neste fim de semana.

O goiano é uma das atrações da tradicional Expo Aracruz, que terá eventos gratuitos de quinta (3) a domingo (6), na cidade do Norte do Estado. As atividades acontecem no Parque de Exposições Rubens Pimentel.

Além de shows musicais, o encontro promete praça de alimentação, concursos leiteiros, palestras, workshops e atrações para crianças, como mini fazendinha e parque de diversão.

Na quinta-feira (3), primeira noite, fiéis católicos e evangélicos podem conferir as apresentações de Israel Salazar e Thiago Brado. Na sexta-feira (4), chega a vez da dupla Clayton e Romário embalar o clima sertanejo, que ainda conta com shows de Rickson Maioli e Diego Santana.

No sábado (5), vão se apresentar os artistas Carlinhos Rocha, Léo Lima e Thiago Brava. Já no domingo (6), Léo Mai, Luiza Andrade e a dupla Humberto e Ronaldo prometem fazer o público dançar na última noite de festa.

Tendo um dos rodeios mais badalados do país, a Expo Aracruz também é o "sonho de consumo" (se assim podemos definir) de competidores das modalidades mais tradicionais do esporte. Entre os destaques, temos as categorias de montaria em touro, montaria em cavalo, laço individual, laço em dupla e a prova dos três tambores.

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