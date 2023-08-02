Michel Teló, Alemão do Forró e Mano Walter agitam exposição agropecuária em Castelo

Após 15 anos, a Exposição Agropecuária de Castelo retorna em sua 32ª edição com um time de artistas de peso. Entre os convidados, Michel Teló, Mano Walter e Alemão do Forró, isso só citando alguns dos 18 nomes confirmados para o evento, que ocorre entre quinta (3) e domingo (6), no Centro de Eventos Castelão. A entrada é franca.
Fora as apresentações musicais, a exposição ainda contará com concurso leiteiro, exposição de animais, feira de agronegócio, rodeio e concurso de marcha. Os artistas Charles Vicentin, Taiana França, Alex Campanha e Juninho Xavier também se apresentam nos palcos 1, 2 e acústico.
"A volta desse grandioso evento, tão esperado pela população castelense, promete movimentar a cidade. A agropecuária em nosso município desempenha um papel de importâncias econômica e cultural. Por isso essa tradição precisou ser resgatada. Estamos trabalhando muito para ser uma festa especial e inesquecível", destacou o Prefeito João Paulo Nali.
A programação começa na quinta (3), às 18h, com a abertura oficial do centro de eventos. Às 19h30, Jakin Soares & Mariana Capaz abrem os trabalhos musicais. Em seguida, às 21h, Pedro Otávio & Tiago aquecem o público para a chegada de Gian & Giovani, às 22h. Encerrando o primeiro dia, Charles Vicentin se apresenta às 23h30.
Na sexta (4), os portões voltam a se abrir às 18h e o 1º rodeio começa às 19h. A partir das 21h, Mano Walter sobe ao palco e é seguido das apresentações de Frazão, às 22h30, e Taiana França, à meia-noite.
No sábado (5), a música começa mais cedo, às 13h, com a apresentação de Lindomar Violeiro. Às 15h, Carlinhos & Gustavo assumem o palco acústico. Às 17h, é a vez de Bandéia se apresentar. Após o rodeio das 19h, Alex Campanha faz seu show às 22h30. O nome da noite, Michel Teló, chega às 22h30. Para finalizar, Garotos Tradição se apresentam à meia-noite.
No último dia, domingo (6), a Copa de Marcha está marcada para as 9h. Às 10h, será feita a premiação do Concurso Leiteiro. Os shows estão marcados para as 13h, com a apresentação de Carlos Henrique. Às 15h, Juninho Xavier se apresenta e, às 17h30, o Grupo Sambaeh sobe ao palco. Às 19h, o terceiro e último rodeio ocorre. Às 21h, Alemão do Forró comanda o evento e às 22h30, o grupo Beijo com Mel fica responsável pelo encerramento.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
- QUINTA (3/08)
- 18h: 1ª ordenha e abertura oficial da feira do agronegócio e da praça de alimentação
- 19h30: Jackson Soares & Mariana Capaz (Palco 1)
- 21h: Pedro Otávio & Tiago (Palco 2)
- 22h: Gian & Giovani (Palco 1)
- 23h30: Charles Vicentin (Palco 2)
- 1h30: Encerramento
- SEXTA (4/08)
- 6h: 2ª ordenha
- 18h: 3ª ordenha e abertura oficial da feira do agronegócio e da praça de alimentação
- 19h: Rodeio
- 21h: Mano Walter (Palco 1)
- 22h30: Frazão (Palco 2)
- 0h: Taiana França (Palco 1)
- 2h: Encerramento
- SÁBADO (5/08):
- 6h: 4ª ordenha
- 12h: Abertura oficial da feira do agronegócio e da praça de alimentação
- 13h: Lindomar Violeiro (Palco Acústico)
- 15h: Carlinhos & Gustavo (Palco Acústico)
- 17h30: Bandéia (Palco 1)
- 18h: 5ª ordenha
- 19h: Rodeio
- 21h: Alex Campanha (Palco 2)
- 22h30: Michel Teló (Palco 1)
- 0h: Garotos Tradição
- 2h: Encerramento
- DOMINGO (6/08):
- 6h: 6ª ordenha
- 9h: Copa de Marcha (Poeirão)
- 10h: Premiação do Concurso Leiteiro
- 12h: Abertura oficial da feira do agronegócio e da praça de alimentação
- 13h: Carlos Henrique (Palco Acústico)
- 15h: Juninho Xavier (Palco Acústico)
- 17h30: Grupo Sambaeh (Palco 2)
- 19h: Rodeio
- 21h: Alemão do Forró (Palco 1)
- 22h30: Beijo com Mel
- 0h: Encerramento
SERVIÇO
- XXXII EXPOAGRO DE CASTELO
- QUANDO: De quinta (3) a domingo (6)
- ONDE: Centro de Esportes e Eventos Cícero Correia de Lima Filho, Castelão
- ENTRADA: Gratuita
*Com informações da Prefeitura de Castelo
Correção
03/08/2023 - 8:01
Publicamos, inicialmente, que a ExpoAgro iria até o dia 9 e que se apresentariam 19 atrações musicais quando, na verdade, a festa ocorre até domingo (6) e 18 atrações sobem ao palco. O texto foi corrigido e a matéria foi atualizada.