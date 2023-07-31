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PretaPodES debate vivências, violência e saúde da mulher negra

No quarto episódio do programa, Elis Carvalho recebe Karla Regina, do Instituto de Fortalecimento e empoderamento da população negra no ES, e Rosalinda Santana, da União de Negras e Negros pela Igualdade e do Movimento Nacional das Cidadãos Positivas
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 18:58

Elis Carvalho apresenta o PretaPodES
Elis Carvalho apresenta o PretaPodES, videocast de HZ Crédito: Elis Carvalho
Segundo estudo A Cor da Dor, publicado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a chance de uma mulher negra não receber anestesia durante o parto é 50% maior em relação às mulheres brancas.
O dado escancara a violência do mito da mulher negra forte, que pode ser tratada sem cuidado, sem carinho e sem anestesia porque é capaz de aguentar todo tipo de dor. Com isso, ela é a que mais sofre com a violência, seja no amor, na profissão, nas ruas e na saúde.
Nessa edição do PretaPodES, o podcast 100% produzido por mulheres negras, falamos sobre Vivências, violências e saúde da mulher negra. Para isso, conversamos com Karla Regina (diretora do Instituto de Fortalecimento e empoderamento da população negra no ES) e Rosalinda Santana (da União de Negras e Negros pela Igualdade e do Movimento Nacional das Cidadãos Positivas).

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"O Lugar da Mulher Preta" é o tema debatido no terceiro episódio do PretaPodES

Quais os desafios e oportunidades para a juventude preta capixaba?

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