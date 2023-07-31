PretaPodES debate vivências, violência e saúde da mulher negra

Elis Carvalho apresenta o PretaPodES, videocast de HZ Crédito: Elis Carvalho

Segundo estudo A Cor da Dor, publicado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a chance de uma mulher negra não receber anestesia durante o parto é 50% maior em relação às mulheres brancas.

O dado escancara a violência do mito da mulher negra forte, que pode ser tratada sem cuidado, sem carinho e sem anestesia porque é capaz de aguentar todo tipo de dor. Com isso, ela é a que mais sofre com a violência, seja no amor, na profissão, nas ruas e na saúde.