PretaPodES debate vivências, violência e saúde da mulher negra

Segundo estudo A Cor da Dor, publicado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a chance de uma mulher negra não receber anestesia durante o parto é 50% maior em relação às mulheres brancas.
O dado escancara a violência do mito da mulher negra forte, que pode ser tratada sem cuidado, sem carinho e sem anestesia porque é capaz de aguentar todo tipo de dor. Com isso, ela é a que mais sofre com a violência, seja no amor, na profissão, nas ruas e na saúde.
Nessa edição do PretaPodES, o podcast 100% produzido por mulheres negras, falamos sobre Vivências, violências e saúde da mulher negra. Para isso, conversamos com Karla Regina (diretora do Instituto de Fortalecimento e empoderamento da população negra no ES) e Rosalinda Santana (da União de Negras e Negros pela Igualdade e do Movimento Nacional das Cidadãos Positivas).