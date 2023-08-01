Cariacica terá festival com shows gratuitos a partir desta quinta (3); confira programação

Glauco é uma das atrações confirmadas do Puxadinho do Moxuara, em Cariacica Crédito: Divulgação

Após ter se tornado um dos eventos mais badalados de Cariacica nos últimos anos, o Puxadinho Moxuara voltou. A 4ª edição será realizada a partir desta quinta (3), no Shopping Moxuara, sempre com entrada franca.

Na programação, 10 shows de diversos gêneros musicais, opções gastronômicas e atrações para crianças. Entre os shows confirmados, estão performances das bandas Comichão, Pele Morena, Usados e Seminovos, Macucos, Samba Crioulo, Breno & Bernardo, Glauco, Trio Clandestino, Rickson Maioli e grupo Nesse Clima. Só lembrando que são dois fins de semana de evento.

O encontro do Puxadinho será realizado em novo local, no Espaço Multiuso do estabelecimento comercial. O ambiente é 100% coberto e contará com variedade gastronômica, como Giga Byte, Enseada Grill, Mandando Brasa, Hot Burguer e Te Quiero Churros. Além de cervejarias, como Ronchi, Barba Ruiva, Noi e Bar One Drinks, que promete drinks especiais. As crianças terão área kids com brinquedos e atividades para diferentes faixas etárias.

Para a gerente de marketing do Shopping Moxuara, Janaina Barroso, esta edição será muito especial e com diversas atrações para os presentes. "Estamos entusiasmados em proporcionar uma experiência única para todos os visitantes. A atração deste ano tem um significado particular, no domingo, dia 13, faremos uma roda de samba em celebração ao Dia dos Pais. Estamos empenhados em criar um ambiente acolhedor e repleto de cultura, boa música e gastronomia variada", pontua.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO PUXADINHO MOXUARA

QUANDO: Quinta (3), sexta (4), sábado(5) e domingo (6) e dias 10, 11, 12 e 13 de agosto

Quinta (3), sexta (4), sábado(5) e domingo (6) e dias 10, 11, 12 e 13 de agosto ONDE: Espaço Multiuso, piso L4, térreo do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. A partir das 17 horas, com entrada franca

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