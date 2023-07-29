Espetáculo "Histórias do Porchat" chega a Vitória em setembro

Quem gosta de ouvir as histórias que Fábio Porchat conta em seu programa de auditório agora tem oportunidade de dar boas risadas com ele ao vivo. No dia 7 de setembro, o humorista desembarca em Vitória para apresentar seu mais novo stand-up "Histórias do Porchat", no Teatro Universitário, a partir das 21h.
Sozinho em cena, o humorista compartilha situações inusitadas que viveu em viagens pelo mundo, como uma dor de barriga que sentiu enquanto visitava o Nepal. A intenção de Porchat ao voltar aos palcos com esse espetáculo é fazer o público se divertir e ajudar a aliviar um pouco da pressão vivida entre 2020 e 2022, com a pandemia da Covid-19.
Mesmo faltando pouco mais de um mês para o stand-up, os ingressos do setor A do térreo (o mais próximo ao palco) já estão esgotados. Ainda restam alguns assentos disponíveis para o setor B do térreo e para o mezanino, com valores que variam de R$ 60 a R$ 160. Os interessados podem adquirir as entradas na bilheteria do Teatro da Ufes, de segunda a sexta, ou no site da Sympla, com acréscimo de taxa de serviço.
SERVIÇO
- STAND-UP "HISTÓRIAS DO PORCHAT"
- Com Fábio Porchat
- QUANDO: Quinta, 7 de setembro
- ONDE: Teatro Universitário da Ufes, na Av Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras - Vitória
- HORÁRIO: 21h
- CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
- DURAÇÃO: 60 minutos
- INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla (com acréscimo de taxa) ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta, das 14h às 19h
- Térreo (setor A): esgotados
- Térreo (setor B): meia por R$ 80 e inteira por R$ 160
- Mezanino: meia por R$ 60 e inteira por R$ 120