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Stand-up comedy

Espetáculo "Histórias do Porchat" chega a Vitória em setembro

Estreia está marcada para o feriado de 7 de setembro, no Teatro Universitário da Ufes; Poucos assentos no setor B do térreo e no mezanino estão disponíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 16:28

O ator, diretor, humorista e apresentador Fábio Porchat estreia o espetáculo
O ator, diretor, humorista e apresentador Fábio Porchat estreia o espetáculo "Histórias Do Porchat", no Teatro das Artes do Shopping Eldorado Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Quem gosta de ouvir as histórias que Fábio Porchat conta em seu programa de auditório agora tem oportunidade de dar boas risadas com ele ao vivo. No dia 7 de setembro, o humorista desembarca em Vitória para apresentar seu mais novo stand-up "Histórias do Porchat", no Teatro Universitário, a partir das 21h.
Sozinho em cena, o humorista compartilha situações inusitadas que viveu em viagens pelo mundo, como uma dor de barriga que sentiu enquanto visitava o Nepal. A intenção de Porchat ao voltar aos palcos com esse espetáculo é fazer o público se divertir e ajudar a aliviar um pouco da pressão vivida entre 2020 e 2022, com a pandemia da Covid-19. 
Mesmo faltando pouco mais de um mês para o stand-up, os ingressos do setor A do térreo (o mais próximo ao palco) já estão esgotados. Ainda restam alguns assentos disponíveis para o setor B do térreo e para o mezanino, com valores que variam de R$ 60 a R$ 160. Os interessados podem adquirir as entradas na bilheteria do Teatro da Ufes, de segunda a sexta, ou no site da Sympla, com acréscimo de taxa de serviço.

SERVIÇO

  • STAND-UP "HISTÓRIAS DO PORCHAT"
  • Com Fábio Porchat
  • QUANDO: Quinta, 7 de setembro
  • ONDE: Teatro Universitário da Ufes, na Av Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras - Vitória
  • HORÁRIO: 21h
  • CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
  • DURAÇÃO: 60 minutos
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla (com acréscimo de taxa) ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta, das 14h às 19h
    - Térreo (setor A): esgotados
    - Térreo (setor B): meia por R$ 80 e inteira por R$ 160
    - Mezanino: meia por R$ 60 e inteira por R$ 120

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