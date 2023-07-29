Espetáculo "Histórias do Porchat" chega a Vitória em setembro

Quem gosta de ouvir as histórias que Fábio Porchat conta em seu programa de auditório agora tem oportunidade de dar boas risadas com ele ao vivo. No dia 7 de setembro, o humorista desembarca em Vitória para apresentar seu mais novo stand-up "Histórias do Porchat", no Teatro Universitário, a partir das 21h.

Sozinho em cena, o humorista compartilha situações inusitadas que viveu em viagens pelo mundo, como uma dor de barriga que sentiu enquanto visitava o Nepal. A intenção de Porchat ao voltar aos palcos com esse espetáculo é fazer o público se divertir e ajudar a aliviar um pouco da pressão vivida entre 2020 e 2022, com a pandemia da Covid-19.