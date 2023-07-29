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Cultura urbana

Movimento Cidade promete cinema com tela gigante em evento no Centro Cultural Carmélia

MC acontece em 18 e 19 de agosto, em Vitória, com entrada franca e atividades que envolvem música, audiovisual e outros escopos culturais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 10:00

Movimento Cidade deve exibir seus filme em uma tela gigante no Centro Cultural Carmélia
Movimento Cidade deve exibir seus filme em uma tela gigante no Centro Cultural Carmélia Crédito: Vans Bumbeers/MC
O Festival MC (Movimento Cidade) está chegando a 5ª edição em 2023 trazendo cinema de graça com exibições em uma mega tela que promete "ocupar" o Centro Cultural Carmélia, em Vitória.
Ao todo, 20 obras audiovisuais, divididas em três mostras, vão dar a tônica da próxima edição do encontro, marcado para 18 e 19 de agosto. O público poderá assistir filmes projetados em uma supertela - inédita em Vitória - de 15x8m, com potente sistema de som.
A entrada é franca – limitado a lotação de público – e não haverá retirada de ingressos, sendo importante chegar cedo. A doação de alimentos será necessária e os donativos serão enviados para as comunidades do entorno do Centro Cultural Carmélia.
Nesta edição, as mostras serão divididas entre nacional, capixaba e uma inédita, com exibição com óculos de realidade virtual.
"Os filmes terão foco na relação da cidade com a terra. A curadoria fez a seleção e convite dos títulos a serem exibidos. Mostrar a força do audiovisual em um festival gratuito, numa megatela montada no Carmélia, agora ocupado, é cumprir com nosso compromisso de mostrar que cidades são pessoas", defende Léo Alves, criador do Movimento Cidade.

SELEÇÃO

Na Mostra Cena Capixaba, que dá espaço para as produções locais, o público prestigiará as obras "Transviar"; "Atlântida"; "Calado"; "Meu Arado Feminino"; "Nostalgia"; "Marés" e "Má Influência".
Na Nacional, o público pode conferir obras contemporâneas que apresentam um misto de expressões folclóricas, cultura e diversidade. Entre os títulos, "Barra"; "Mutirão - O filme"; "Maracacu vs passinho"; "Brazil 1,99"; "Mudez"; "Homem-Peixe" e "Abscesso". Dois filmes, de cada uma das mostras, receberão premiação (com troféu) no dia 19 de agosto.
Na mostra MC.Metaverso Brasil, que busca replicar a realidade por meio de dispositivos digitais, será possível conferir filmes em uma experiência imersiva na realidade virtual. Os projetos serão exibidos com uso de óculos de realidade virtual, no ambiente virtual do metaverso, criando uma experiência única.
O público poderá participar por ordem de chegada. A experiência acontecerá em estruturas chamadas de "cabaça" - que remetem a uma bolha inflada e são produzidas com material biodegradável.
Nos dois dias, as mostras serão encerradas com shows musicais. Na sexta, já está confirmado Djonga (MG). No sábado, Liniker (SP), Rico Dalasam (SP) e Afrocidade (BA) se apresentam. A programação ainda inclui a feira “Lá da Roça”, intervenções artísticas e batalha de slam e batalha de danças urbanas.

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