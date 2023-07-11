Festival MC 2023 confirma Liniker para o show de encerramento

A cantora Liniker Crédito: DIvulgação

Nem parece, mas já está fazendo um ano que o Festival MC movimentou o Centro Cultural Carmélia, em Vitória. Pois saiba que o evento está garantido para os dias 18 e 19 de agosto deste ano e já anunciou sua atração de encerramento. Trata-se de Liniker, primeira artista trans a vencer o Grammy Latino.

A programação do Festival MC segue sendo produzida e, em breve, devem surgir mais informações do evento, que tem a linguagem do audivisual no seu DNA. Em sua última edição, em agosto de 2022, o festival audiovisual reuniu cineastas de todo o Brasil, além de shows com atrações nacionais como Emicida, Budah, Cesar MC, Majur, Rachel Reis, Bixarte, FBC & Vhoor, Totô de Babalong e Alinne Garruth.