Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival MC 2023 confirma Liniker para o show de encerramento
Para curtir

Festival MC 2023 confirma Liniker para o show de encerramento

Evento acontece em agosto, no Centro Cultural Carmélia, em Vitória, com entrada gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 16:47

A cantora Liniker
A cantora Liniker Crédito: DIvulgação
Nem parece, mas já está fazendo um ano que o Festival MC movimentou o Centro Cultural Carmélia, em Vitória. Pois saiba que o evento está garantido para os dias 18 e 19 de agosto deste ano e já anunciou sua atração de encerramento. Trata-se de Liniker, primeira artista trans a vencer o Grammy Latino.
A cantora se apresenta no dia 19 de agosto num show que terá entrada gratuita. Outro confirmado do Festival MC é o rapper mineiro Djonga, que se apresenta no dia 18, como HZ já adiantou.
A programação do Festival MC segue sendo produzida e, em breve, devem surgir mais informações do evento, que tem a linguagem do audivisual no seu DNA. Em sua última edição, em agosto de 2022, o festival audiovisual reuniu cineastas de todo o Brasil, além de shows com atrações nacionais como Emicida, Budah, Cesar MC, Majur, Rachel Reis, Bixarte, FBC & Vhoor, Totô de Babalong e Alinne Garruth.
Assim como na última edição, estão previstas mostras de produtos audiovisuais inéditos, com filmes nacionais e capixabas, bate-papos, mercado, além de intervenções artísticas sempre pautados em causas que defendem a cultura, a sustentabilidade, a ocupação e a diversidade em meio à metrópole.

Veja Também

Festival Movimento Cidade confirma Djonga na edição 2023

Curtiu o espaço HZ 360º no Festival MC? Baixe seu vídeo aqui

Festival MC lota o Centro Cultural Carmélia nos três dias de evento; fotos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura LGBTQIA+ Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados