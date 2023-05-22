Festival Movimento Cidade confirma Djonga na edição 2023

O Festival Movimento Cidade começa a ganhar forma para sua edição em 2023. A primeira atração foi divulgada durante o Festival MC.Mulheres, que aconteceu no último fim de semana, no Centro Cultural Carmélia, em Vitória. Trata-se do rapper Djonga, que mandou o recado num vídeo exibido no telão do evento.
O Festival MC 2023 está marcado para os dias 18 e 19 de agosto, no mesmo local que rolou o MC.Mulheres, o Centro Cultural Carmélia. Djonga será uma das atrações do evento no dia 18.
Durante as próximas semanas a organização do Festival MC confirmará outros nomes do line-up. Em sua última edição, em agosto de 2022, o festival reuniu nomes como Emicida, Budah, Cesar MC, Majur, Rachel Reis, Bixarte, FBC & Vhoor, Totô de Babalong e Alinne Garruth.
O audiovisual, presente de maneira forte no DNA do Movimento Cidade, claro, não ficará de fora. Assim como na última edição, estão previstas oficinas, palestras, residências e mostras de produtos audiovisuais inéditos, sempre pautados em causas que defendem a cultura, a sustentabilidade, a ocupação e a diversidade em meio à metrópole.