Bares e baladas do ES usam códigos para ajudar mulheres em risco

Estabelecimentos da Grande Vitória usam códigos secretos para ajudarem mulheres em situação de risco Crédito: Freepik

Na busca por tornar os estabelecimentos da Grande Vitória mais seguros para mulheres, alguns bares, restaurantes e casas noturnas criaram códigos para ajudar clientes em situações de risco. Seja através de uma frase, um item de cardápio ou até um sinal com a mão, as senhas foram pensadas para que as vítimas se sintam mais confortáveis para exporem casos de importunação sexual e violência de gênero dentro destes locais.

As informações, em sua maioria, são dispostas em pontos dos estabelecimentos que apenas mulheres têm acesso. Em Santo Antônio, no forró Mar e Terra, além das instruções para as vítimas, cartazes também são expostos por todo o espaço indicando que nenhum tipo de assédio será tolerado.

Segundo Alexandre Di Paulo, um dos produtores do forró, antes da primeira edição do evento, a ideia já era promover um espaço onde todos pudessem dançar sem preocupação. Para os cartazes com os dizeres “Não é não” e a hashtag #ForróSemAssédio, eles procuram ouvir o coletivo O Segundo Forró, que luta para que mulheres sejam respeitadas em todos os espaços da dança.

“Quando colocamos esses cartazes, eu percebi como as mulheres passaram a se sentir mais confortáveis”, contou.

Cartazes contra assédio espalhados pelo Forró Mar e Terra Crédito: Alexandre Di Paulo

Mesmo com códigos diferentes, os protocolos costumam ser aplicados de uma mesma maneira na maioria dos estabelecimentos: a vítima utiliza a senha e a equipe passa a ficar ciente. O violentador/importunador é retirado do local e a mulher é acompanhada até o carro ou até o transporte por aplicativo chegar.

Em alguns casos, a polícia é acionada e o estabelecimento segue prestando apoio à vítima. Todas essas estratégias dialogam com a Lei Estadual (11.406/2021) que determina que os locais prestem auxílio às vítimas e fixem cartazes informando a disponibilidade em ajudar.

Para ajudar a reverberar essa corrente, a equipe de 'HZ' listou alguns estabelecimentos da Grande Vitória que possuem esse tipo de protocolo. Dentre os locais, estão baladas, espaços de forró e restaurantes. É valido lembrar que, como o foco é a segurança da vítima, esta reportagem não irá expor qual o código utilizado em cada estabelecimento. Confira: