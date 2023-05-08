Terra e Paixão: novela ganha festa com música e brindes no ES

Estreia nesta segunda-feira (8) mais uma grande produção da TV Globo. "Terra e Paixão" traz uma história de superação com histórias de amor, dramas familiares, disputas e segredos inconfessáveis. Para coroar a chegada deste novelão, a TV Gazeta - filiada da Globo no Espírito Santo - realiza um festa com muita música e sorteio de brindes na sexta-feira (12).
Serão seis atrações no palco da Matrix, em Cariacica, animando os telespectadores. Eder de Oliveira, Rickson Maioli, Richard Viana, Kadu Vieira, Rony e Ricy e Evandro e Raniery vão levar o melhor do sertanejo, ritmo q vai embalar a trama de Walcyr Carrasco. Além da trilha sonora da novela sendo tocada pelos artistas, a noite ainda terá uma participação especial do nosso capixabinha no The Voice KIDS, Bernardo Caliman.
Algumas ações e sorteios de brinde complementam a programação. Vale lembrar que a entrada é gratuita.
A NOVELA
Com um elenco forte - com nomes como Cauã Reymond, Tony Ramos, Susana Vieira, Glória Pires, Johnny Massaro e a estreia de Bárbara Reis como protagonista -, a novela começa através da saga de Aline (Barbara Reis), uma jovem que vê sua família ceifada por um crime. Na coragem de quem enfrenta tudo e todos para defender seu legado, essa mulher mostra que a força e o amor, juntos, podem ser motor de transformação, justiça e esperança. Em meio à cultura e à beleza de um Brasil rural e moderno, Aline retoma sua história, movida pelo desejo de reparação, quando se cruza com a família de Antônio La Selva (Tony Ramos), dividida pela ambição e muitos segredos.
Ambientada no Mato Grosso do Sul, na fictícia Nova Primavera, a novela tem como cenário principal as grandes plantações, repletas de tecnologia, com toda a diversidade do universo rural, suas cores, culturas e vivências. Autor de grandes sucessos da televisão, Walcyr Carrasco define ‘Terra e Paixão’ como uma novela clássica: “A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas. Estou fascinado pela tecnologia implantada na agricultura nos dias atuais, me apaixonei por esse ambiente e quis trazer para as telas", revela o autor.
*Com informações da TV Gazeta e TV Globo
SERVIÇO:
- FESTA DE LANÇAMENTO DE TERRA E PAIXÃO
- Atrações: Eder de Oliveira, Rickson Maioli, Richard Viana, Kadu Vieira, Rony e Ricy, Evandro e Raniery e participação especial de Bernardo Caliman
- Quando: sexta (12), a partir das 21h
- Onde: Matrix - R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica
- Entrada franca