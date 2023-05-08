Terra e Paixão: novela ganha festa com música e brindes no ES

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na fictícia Nova Primavera, a novela tem como cenário principal as grandes plantações, repletas de tecnologia, com toda a diversidade do universo rural, suas cores, culturas e vivências. Autor de grandes sucessos da televisão, Walcyr Carrasco define ‘Terra e Paixão’ como uma novela clássica: “A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas. Estou fascinado pela tecnologia implantada na agricultura nos dias atuais, me apaixonei por esse ambiente e quis trazer para as telas", revela o autor.