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Talento puro

Capixaba de Aracruz faz Iza virar a cadeira no The Voice Kids; assista

Bernardo Caliman, de 9 anos, emocionou a jurada ao cantar a música de Chitãozinho e Xororó, neste domingo (9)
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 11:03

Capixaba de 9 anos, Bernardo Caliman canta 'Sinônimos' e avança no The Voice Kids 2023
Capixaba de 9 anos, Bernardo Caliman canta 'Sinônimos' e avança no The Voice Kids 2023 Crédito: Reprodução de vídeo/Globoplay
Natural de Aracruz, no Norte do Estado, o pequeno Bernardo Caliman (9) apostou no clássico "Sinônimos" e pocou na estreia da nova edição do The Voice Kids, garantindo uma vaga para a próxima fase.
Com o sucesso da dupla Chitãozinho e Xororó, o capixabinha fez o fofurômetro chegar às alturas e emocionou a técnica Iza, que virou a cadeira pouco antes da apresentação se encerrar. A audição de Bernardo foi exibida na tarde deste domingo (9), na TV Globo.
Aos jurados, o aracruzense contou que é a primeira vez que se inscreve no programa e que descobriu sua vocação para a música quando era mais novo. "Desde pequeninho, eu sempre cantava. Meu pai e minha mãe viram que eu tinha esse potencial. Eu cantava na igreja, nas festinhas... Neste ano, eles me inscreveram", disse.
A nova técnica não poupou elogios sobre a performance do pequeno. "Caraca, tu é muito lindo! Deixa eu te falar, você cantou bem para caramba. Você cantou sério, organizado, sabe? Fez o roteiro direitinho na sua cabeça e mandou bem para caramba! Eu não tinha como não virar para você. A gente vai arrasar aqui!", destacou Iza.
Oficialmente no #TimeIza, Bernardo aguarda o fim da fase de audições às cegas para mostrar todo seu talento na fase de batalhas — três crianças de cada time se apresentarão em conjunto com uma só música. Ao final das apresentações, apenas uma voz avança para a fase de shows. 

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