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Cena vazada

Filmagem de Coringa 2 mostra Lady Gaga agarrando e beijando mulher

Atriz vive Arlequina, vilã da DC Comics que é namorada do personagem principal, vivido por Joaquin Phoenix
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 08:31

Filmagem de Coringa 2 mostra Lady Gaga agarrando e beijando mulher
Filmagem de Coringa 2 mostra Lady Gaga agarrando e beijando mulher Crédito: Instagram/@toddphillips
Durante a filmagem de Joker: Folie à Deux, sequência de Coringa, a cantora e atriz Lady Gaga foi filmada beijando uma mulher, em uma cena rodada nas escadas do New York's City Hall, a prefeitura de Nova York. Na cena, a mulher grita xingando a personagem interpretada por Gaga, rogando para que ela vá para o inferno.
Lady Gaga, que interpreta Arlequina, então agarra a mulher com violência e a beija.
Na cena divulgada na rede oficial de Gaga no Instagram, é possível notar a presença de Coringa, vivido por Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar de melhor ator pelo primeiro filme, de 2019.
O longa, dirigido e roteirizado por Todd Phillips, que também dirigiu o primeiro, deve ser lançado em outubro deste ano.

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