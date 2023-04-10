Filmagem de Coringa 2 mostra Lady Gaga agarrando e beijando mulher

Durante a filmagem de Joker: Folie à Deux, sequência de Coringa, a cantora e atriz Lady Gaga foi filmada beijando uma mulher, em uma cena rodada nas escadas do New York's City Hall, a prefeitura de Nova York. Na cena, a mulher grita xingando a personagem interpretada por Gaga, rogando para que ela vá para o inferno.
Lady Gaga, que interpreta Arlequina, então agarra a mulher com violência e a beija.
Na cena divulgada na rede oficial de Gaga no Instagram, é possível notar a presença de Coringa, vivido por Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar de melhor ator pelo primeiro filme, de 2019.
O longa, dirigido e roteirizado por Todd Phillips, que também dirigiu o primeiro, deve ser lançado em outubro deste ano.