Cezar Black vence Prova do Anjo e está imune no BBB 23

Mais uma Prova do Anjo agitou o sábado (8) dos brothers no BBB 23 (Globo) -dessa vez, ele é autoimune, mas os participantes ainda não sabem.
Cezar Black foi o felizardo e garantiu o colar e uma vaga no top 8 da temporada. Assim, ele fugiu da possível indicação de Ricardo Alface, que prometeu, por mais de uma vez, colocá-lo no Paredão.
COMO ERA A PROVA
- Os brothers têm que dançar quando a música tocar.
- Quando a música parar, os brothers têm que apertar o botão e sair correndo.
- Depois, têm que entrar na porta do motorista do carro, apertar o botão e sair pela mesma porta. A sequência é palco, carro preto, carro vermelho e carro preto.
- O trajeto tinha uma parte de espuma entre os carros para os participantes atravessarem.
- Quem fizer no menor tempo, vence a prova.
COMO FOI O DESEMPENHO DE CADA BROTHER?
- Fred Nicácio: o médico correu e até deu cambalhotas no percurso. Tempo: 36.187.
- Amanda: a médica teve mais dificuldade que Fred na espuma e afundou, precisando de mais esforço. Tempo: 394.931.
- Cezar: o enfermeiro usou a mesma técnica que Fred, mas se agarrou à tela. Tempo: 33.721.
- Aline: a ex-Rouge caminhou pelas espumas e saiu pela lateral com a ajuda da tela. Tempo: 51.930.
- Sarah: a psicóloga também tentou se apoiar nas redes, mas cansou no meio do caminho e até perdeu o tênis. Tempo: 95.518
- Larissa: a deserter queimou a largada, mas ganhou outra chance e conseguiu um desempenho razoável. Tempo: 46.158
- Bruna: a atriz começou bem, mas não usou o apoio das redes logo de cara e acabou perdendo tempo. Tempo: 41.003
- Domitila: a Miss Alemanha não usou a tela e acabou sofrendo bastante. Tempo: 95.867