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Reality show

Cezar Black vence Prova do Anjo e está imune no BBB 23

Com a vitória, ele fugiu da possível indicação de Ricardo Alface, que prometeu, por mais de uma vez, colocá-lo no Paredão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 14:32

BBB 23: Cezar Black na Prova do Anjo
BBB 23: Cezar Black na Prova do Anjo Crédito: Globoplay/Reprodução
Mais uma Prova do Anjo agitou o sábado (8) dos brothers no BBB 23 (Globo) -dessa vez, ele é autoimune, mas os participantes ainda não sabem.
Cezar Black foi o felizardo e garantiu o colar e uma vaga no top 8 da temporada. Assim, ele fugiu da possível indicação de Ricardo Alface, que prometeu, por mais de uma vez, colocá-lo no Paredão.

COMO ERA A PROVA

  • Os brothers têm que dançar quando a música tocar.
  • Quando a música parar, os brothers têm que apertar o botão e sair correndo.
  • Depois, têm que entrar na porta do motorista do carro, apertar o botão e sair pela mesma porta. A sequência é palco, carro preto, carro vermelho e carro preto.
  • O trajeto tinha uma parte de espuma entre os carros para os participantes atravessarem.
  • Quem fizer no menor tempo, vence a prova.

COMO FOI O DESEMPENHO DE CADA BROTHER?

  • Fred Nicácio: o médico correu e até deu cambalhotas no percurso. Tempo: 36.187.
  • Amanda: a médica teve mais dificuldade que Fred na espuma e afundou, precisando de mais esforço. Tempo: 394.931.
  • Cezar: o enfermeiro usou a mesma técnica que Fred, mas se agarrou à tela. Tempo: 33.721.
  • Aline: a ex-Rouge caminhou pelas espumas e saiu pela lateral com a ajuda da tela. Tempo: 51.930.
  • Sarah: a psicóloga também tentou se apoiar nas redes, mas cansou no meio do caminho e até perdeu o tênis. Tempo: 95.518
  • Larissa: a deserter queimou a largada, mas ganhou outra chance e conseguiu um desempenho razoável. Tempo: 46.158
  • Bruna: a atriz começou bem, mas não usou o apoio das redes logo de cara e acabou perdendo tempo. Tempo: 41.003
  • Domitila: a Miss Alemanha não usou a tela e acabou sofrendo bastante. Tempo: 95.867

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